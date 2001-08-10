Партийцы обсудили перспективы обновления идейной платформы «Единой России»

В Холмском городском округе, состоялось несколько тематических площадок. Одна из них – «Идеология партии «Единая Россия». Модераторами площадки выступили руководитель регионального исполкома партии Татьяна Запольских, заместитель секретаря регионального отделения партии по агитационно - пропагандистской работе Николай Литус, член партии Сергей Предыбайлов. В работе площадки приняли участие члены местных отделений «Единой России» из Холмска, Долинска, Анивы, Углегорска, Макарова, Южно-Сахалинска. Об этом сообщил заместитель секретаря регионального отделения по агитационно-пропагандистской работе Николай Литус.

Состоялась оживленная и заинтересованная дискуссия по вопросам модернизации идейной базы партии. Участники обменялись мнениями о том, какой должна быть партия на современном этапе, на какую систему ценностей должна опираться. Они отметили, что сегодня «Единая Россия» стала убедительной политической силой, партией «путинского большинства», но свое лидерство надо подтверждать ежедневно. Очень много людей, в том числе молодежи, вступают в ее ряды осознанно, движимые стремлением изменить жизнь в своем регионе и стране к лучшему, приложить к этому свою энергию, силы и знания. «Единая Россия», опираясь на этот мощный ресурс, должна быть партией реальных дел, держать прочную связь с гражданами и оперативно реагировать на их проблемы. Партийцы согласились, что объединяющей всех идеей должен быть патриотизм, неравнодушие, стремление лично участвовать в построении России – сильной, современной, высокотехнологичной, правовой и социально-ориентированной державы.

- Тема дискуссии только на первый взгляд, в отличие от других площадок, может показаться отвлеченной. На самом деле сегодня очень важно определиться с направлениями развития партии. В своей деятельности партия должна исходить из интересов людей и соответствовать масштабу глобальных внутренних и внешнеполитических задач, которые стоят перед нашим государством, чтобы наиболее эффективно участвовать в их решении, - отметил Николай Литус.