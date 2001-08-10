Генеральный консул США во Владивостоке нанес визит вежливости в администрацию Южно-Сахалинска
Перспективы сотрудничества по вопросам расширения двусторонних связей сегодня в администрации Южно-Сахалинска обсудили первый вице-мэр города Наталия Купина и генеральный консул США (г. Владивосток) Майкл Кийс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Встреча прошла в теплой и непринужденной обстановке. Отчасти потому, что Майкл Кийс неплохо владеет русским языком. Генеральный консул отметил, что ему нравится Южно-Сахалинск. За неполные два года нахождения на этом посту, он посещает столицу островного региона уже в четвертый раз.
- Мы рады приветствовать Вас в нашем городе. Южно-Сахалинск сегодня популяризирует и развивает международные связи, - отметила в начале встречи первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна, - У нас выстроены многолетние побратимские связи с городами Японии, республики Корея, Китая. Мы также открыты к сотрудничеству и с другими странами по различным направлениям. Это может быть строительство, благоустройство, обмены культурными и спортивными делегациями. Вообще, развитию спорта у нас сейчас уделяется особое значение. Тем более, что Южно-Сахалинск входит в состав территории опережающего развития — в черте городского округа находится современнейший горнолыжный курорт «Горный воздух».
Как признался Майкл Кийс, он сам - большой поклонник зимних видов спорта. Генконсул подчеркнул, что заинтересован в расширении и укреплении связей с Южно-Сахалинском. Островитяне довольно часто обращаются в консульство за получением виз на посещение Соединенных Штатов. В этой связи, отмечает Майкл Кийс, можно было бы рассмотреть вопрос установления побратимских отношений Южно-Сахалинска с одним из городов Аляски. Участники встречи сошлись во мнении, что неплохим вариантом мог стать бы Анкоридж. Стороны выразили готовность в дальнейшем детально проработать этот вопрос.
Майкл Кийс поблагодарил администрацию города за эту встречу, еще раз подчеркнув, что Дальний Восток - это уникальный регион с большим потенциалом. Завершился визит совместным фото на память.
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