Южно-Сахалинск готовится представить свой опыт в Совете Федерации

На выставке в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Москве встретились председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Дмитрий Мезенцев и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Они обсудили ключевые моменты представления социально-экономического потенциала островной столицы.

Как сообщили в администрации Южно-Сахалинска, по итогам предыдущей командировки главы города в столицу поступило предложение презентовать Южно-Сахалинск в парламенте. Областной центр станет одним из первых городов, получивших такую возможность, традиционно на этом уровне представляют себя только субъекты Федерации.

- Предстоящее мероприятие дает нам новые возможности и вместе с тем накладывает большую ответственность, требует взвешенности и внимания к мельчайшим деталям, - отметил Сергей Надсадин. - Сейчас в Совете Федерации размещена выставка Мурманской области. Мы внимательно изучили этот опыт, кое-что взяли на вооружение.

В ходе встречи Дмитрий Мезенцев высказал свои предложения для повышения привлекательности экспозиции, обратил внимание на необходимость динамичного формата подачи информации.

- Главным итогом презентации должны стать ощутимые преференции для проектов развития города на уровне верхней палаты парламента. Мероприятие призвано выступить еще одним катализатором развития Южно-Сахалинска. От этого должны выиграть и жители островной столицы, и город, и регион в целом, - подчеркнул сенатор.

Стороны также обсудили ход благоустройства областного центра, в том числе в рамках задач, которые поставила во время своего визита на Сахалин осенью 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Рассмотрели вопросы реализации проектов, которые поддержали южносахалинцы в рамках голосования по комфортной городской среде в марте 2018 года. Затронули возросший в этом году отклик жителей по преобразованию городского пространства в рамках инициативного бюджетирования.

Кроме того, на встрече обсуждались способы решения проблемы, поставленной сенатором Мезенцевым в ходе его последней командировки в Южно-Сахалинск. Напомним, речь тогда шла о необходимости урегулирования работы светофоров в черте городского округа. Был изучен опыт столицы по использованию системы «умных светофоров» для оптимизации дорожного движения. Японскую технологию, которая последние несколько лет считается одной из лучших в мире, в России успешно внедрили одной из первых в Москве, в прошлом году такой опыт по регулированию потоков транспорта опробовали в Воронеже. Вместе с представителями российско-японской компании «ТехноНиппон» мэр Сергей Надсадин обсудил технические нюансы работы системы. По словам экспертов, такие технологии позволяют сократить на 30-40 процентов пробки в часы пиковых нагрузок. Российский опыт использования изобретений японских инженеров это подтверждает. Система приживается и в условиях сурового российского климата. После модернизации светофоры начинают «краснеть» или «зеленеть» не по заданной программе, как это сейчас в областном центре, а по дорожной ситуации. Техника сама вычисляет время простоя, оценивая число подъезжающего транспорта. Кроме того, устройство запоминает, какой была интенсивность движения в то или иное время.

- В центральной части города стесненная улично-дорожная сеть. Нам важно, как без кардинальных мер по расширению улучшить движение. Сейчас мы внимательно изучаем опыт интеллектуальных устройств, - подчеркнул Сергей Надсадин.

В завершение встречи Сергей Надсадин отметил, что все наработки, передовой опыт и озвученные предложения войдут в программу выставки в Совете Федерации в июне этого года.