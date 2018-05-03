В Южно-Сахалинске прошел региональный форум «Единая Россия. Направление 2026»

В Южно-Сахалинске состоялся региональный форум «Единая Россия. Направление 2026». В работе пяти дискуссионных площадок приняли участие сторонники и члены партии, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, представители органов власти и бизнеса, эксперты в различных сферах деятельности. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Перед региональным форумом прошли межмуниципальные дискуссионные площадки, на которых партийцы озвучили свои предложения по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию и по обновлению партии «Единая Россия».

На площадке «Здоровье и экология» говорилось о необходимости сбережения физического и нравственного здоровья нации. Продолжается улучшение материально-технической базы островного здравоохранения. Например, за три последних года построено 17 фельдшерско-амбулаторных пунктов. Всего в области сейчас 73 ФАПа. В этом году сдадут еще три. В этом году будет проведено проектирование новой станции скорой помощи в областном центре и выделен с этой целью земельный участок. Общественность в последние годы неоднократно поднимала вопрос о том, что существующая станция находится в старом здании и задыхается от нехватки территории.

В рамках Курильской программы будет построена новая больница в Северо-Курильске и реконструирована больница в Южно-Курильске. Это лишь несколько пунктов из того, что планируется сделать в регионе в этом отношении.

В Сахалинской области растет рождаемость. Только благодаря процедуре ЭКО появилось на свет 105 детей. Также существенно снизилась младенческая смертность. Вместе с тем средняя продолжительность жизни в регионе (68,7 года) отстает от общероссийского уровня (73 года). В прошлом году увеличилась на 20 % заболеваемость ВИЧ. Это рекордный рост для нашего региона. В целом 60% от полутора тысяч инфицированных в области заразились посредством внутривенного приема наркотиков. Почти половина больных безработные.

Представитель министерства здравоохранения области отметил, что больше всего жалоб поступает к ним не на качество оказания медицинских услуг, а на грубое отношение сотрудников регистратур учреждений здравоохранения. Для исправления ситуации ряд медицинских организаций областного центра уже вошли в федеральный проект «Бережная поликлиника», который нацелен на повышение качества подобной коммуникации.

Врачи также с тревогой говорили о том, что многие пациенты безответственно относятся к своему здоровью, в том числе не принимают выписанные им льготные лекарства и поэтому ратовали за адресные льготы.

Участники обсуждения предложили внести изменения в бюджетный кодекс РФ по дотации медицинских организаций, которые сегодня не могут в полной мере обеспечиваться одноканальным финансированием за счет средств обязательного медицинского страхования. Сейчас в Сахалинской области три таких медицинских учреждения на Курилах и в г.Макаров. Небольшое население в этих районах не позволяет отчислять достаточное количество средств на развитие там медицинских услуг.

Еще одна рекомендация. В связи с тревожной ситуацией по заболеваемости ВИЧ ввести на федеральном уровне тестирование на ВИЧ в процедуру медицинских осмотров. А также включить Сахалинскую область в федеральную программу по онкологии, улучшить профилактику неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.

Здоровье сильно зависит и от состояния экологии. В связи с этим, например, необходимо улучшить качество питьевой воды особенно в городах: Корсаков и Углегорск. Предлагалось построить мусороперерабатывающий завод, который мог бы стать по оценке одного из экспертов, источником дешевой электроэнергии для тепличного хозяйства. Для этого, по его мнению, можно также использовать отходы угольной промышленности и ветровую энергию. Кроме того, говорилось о необходимости перейти на импортозамещение технологий и оборудования в этих отраслях и приводились российские примеры, которые значительно по эффективности и цене превосходят зарубежных конкурентов. Всего на этой площадке прозвучало более трех десятков инициатив.

- Сделано очень много, но люди не удовлетворены потому, что не решенных проблем еще больше. Совершенству нет предела, - отметил Евгений Гомилевский, Член Политсовета Регионального отделения «Единой России», председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике, который вел дискуссионную площадку «Социальная сфера, образование и культура». – За два года удалось привлечь на острова порядка 1200 врачей и среднего медперсонала благодаря прежде всего предоставлению жилья. Теперь этот вопрос нужно решить и в сфере образования. Будем стараться удовлетворить и другие запросы граждан. Обратной дороги нет.

- Обобщенный опыт работы дискуссионных площадок «Городская среда» в разных районах показал, что партии нужно прежде всего работать с людьми, вовлекать в работу с представителями ЖКХ, строителями и властью по проектированию и контролю благоустройства дворов и общественных пространств. К сожалению, сейчас практически нет профессионалов коммунальной отрасли, которые правильно выстраивают работу с населением в этом вопросе, -сказал Артем Круглик, депутат облДумы (фракция «Единая Россия»).

Кроме того, в рамках форума состоялись дискуссионные площадки: «Достойная жизнь» и «Идеология «Единой России», Партстроительство и обновление Партии».

Общий итог обсуждения – в центре внимания партии должна быть забота о каждом конкретном человеке на основе закона и социальной справедливости.

Все прозвучавшие в ходе региональной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» предложения будут обобщены и переданы в Центральный исполнительный комитет партии. Лучшие из них войдут партийную программу.