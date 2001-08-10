Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2018
Сегодня 19:51
61,82|73,02|79,79
Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:51, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Стартовали дебаты предварительного голосования в Сахалинскую областную думу

Сегодня в Сахалинской области начинаются дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» по довыборам в 9 одномандатном округе в областную думу. Об этом сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Дебаты пройдут:

- 18 мая (село Озерское Корсаковского района, ул. Центральная, 57б).

Тема: «Справедливое ЖКХ: понизить платежи – увеличить эффективность».

Время проведения: 18:00 – 19:00.

- 19 мая (г. Корсаков, пер. Молодежный, 7).

Тема: «Рост дохода граждан, что могут депутаты? Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)».

Время проведения: 14:30 – 15:30.

- 25 мая (г. Корсаков. Школа №2, ул. Морская, 12).

Тема: «Помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность».

Время проведения: 18:00 – 19:00.

- 26 мая (г. Корсаков, ул. Корсаковская, 16).

Тема: «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».

Время проведения: 14:30 – 15:30.

Сегодня зарегистрированы последние участники предварительного голосования в областную думу. 15 мая закончился прием документов на участие. Участниками предварительного голосования стали:

- Иван Сергеевич Васильев, 1981 г.р., адвокат.

- Руслан Михайлович Вахитов, 1992 г.р., ведущий специалист отдела экспертно-аналитической работы «Центра государственных закупок Сахалинской области.

- Владислав Андреевич Глухов, 1991 г.р., учитель.

- Александр Анатольевич Дорошенко, 1977 г.р., генеральный директор ООО «Городки».

- Владимир Ильич Ефремов, 1952 г.р., президент «Сахалинской торгово-промышленной палаты».

- Алла Владимировна Любимова. 1959 г.р., пенсионер.

- Руслан Владимирович Румянцев, 1976 г.р., замгендиректора АО «Корсаковский Морской Торговый порт».

3 июня 2018 года состоится предварительное голосование по отбору кандидатур депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?