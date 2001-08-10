Стартовали дебаты предварительного голосования в Сахалинскую областную думу
Сегодня в Сахалинской области начинаются дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» по довыборам в 9 одномандатном округе в областную думу. Об этом сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
Дебаты пройдут:
- 18 мая (село Озерское Корсаковского района, ул. Центральная, 57б).
Тема: «Справедливое ЖКХ: понизить платежи – увеличить эффективность».
Время проведения: 18:00 – 19:00.
- 19 мая (г. Корсаков, пер. Молодежный, 7).
Тема: «Рост дохода граждан, что могут депутаты? Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)».
Время проведения: 14:30 – 15:30.
- 25 мая (г. Корсаков. Школа №2, ул. Морская, 12).
Тема: «Помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность».
Время проведения: 18:00 – 19:00.
- 26 мая (г. Корсаков, ул. Корсаковская, 16).
Тема: «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».
Время проведения: 14:30 – 15:30.
Сегодня зарегистрированы последние участники предварительного голосования в областную думу. 15 мая закончился прием документов на участие. Участниками предварительного голосования стали:
- Иван Сергеевич Васильев, 1981 г.р., адвокат.
- Руслан Михайлович Вахитов, 1992 г.р., ведущий специалист отдела экспертно-аналитической работы «Центра государственных закупок Сахалинской области.
- Владислав Андреевич Глухов, 1991 г.р., учитель.
- Александр Анатольевич Дорошенко, 1977 г.р., генеральный директор ООО «Городки».
- Владимир Ильич Ефремов, 1952 г.р., президент «Сахалинской торгово-промышленной палаты».
- Алла Владимировна Любимова. 1959 г.р., пенсионер.
- Руслан Владимирович Румянцев, 1976 г.р., замгендиректора АО «Корсаковский Морской Торговый порт».
3 июня 2018 года состоится предварительное голосование по отбору кандидатур депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9.
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