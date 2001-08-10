Андрей Хапочкин: Указы Владимира Путина будут выполнены при безусловной поддержке и с учетом социальных и экономических инициатив «Единой России»

Председатель Сахалинской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин принял участие в работе партийной конференции «Направление 2026». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной думе.

Конференция, которую провела в Москве «Единая Россия», стала своеобразным финальным этапом "мозгового штурма", в ходе которого во всех регионах проводились дискуссии и собирались предложения для реализации задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию и прописанных в указе от 7 мая. Сахалинскую область, помимо Андрея Хапочкина, на Конференции представляли руководитель фракции "Единой России" в Сахалинской областной Думе Александр Ивашов и член генсовета "Единой России", директор совхоза ЗАО "Совхоз Заречное" Валентина Баранская.

- Эта конференция впервые проходит в новом формате. Ей предшествовали 235 межмуниципальных и 85 региональных дискуссий. В общей сложности к обсуждению будущего партии подключились 27 тысяч человек, - отметил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Предложения и инициативы из регионов обсудили на трех тематических площадках, посвященных приоритетам развития образования, здравоохранения, культуры и экологии, необходимым шагам для экономического прорыва и вопросам обновления самой партии. Наиболее интересные предложения легли в основу проекта итоговой резолюции конференции.

В работе конференции принял участие премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

- Для достижения целей майского указа президента нужно объединить усилия всех граждан страны, - подчеркнул в своем выступлении лидер партии. По словам Дмитрия Медведева, страна вступила в новый этап развития. Для реализации майского указа сформировано новое Правительство, но для достижения больших национальных целей надо объединить усилия всех граждан нашей страны, сказал премьер. При этом партия призвана стать одним из центральных звеньев в процессе объединения.

- В указе стратегические приоритеты нашей страны, и они должны быть исполнены так, чтобы жизнь в каждом населённом пункте, городе, регионе, деревне менялась к лучшему, - отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что для достижения целей Послания и указа президента «Единой России» придётся много работать вместе с Правительством. Общая задача, по словам Медведева, обеспечить россиянам долгую и достойную жизнь, качественное образование, социальные гарантии, современную инфраструктуру, возможность работать и нормально зарабатывать.

Комментируя итоги конференции, ее непосредственный участник, председатель Сахалинской областной Думы и секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин отметил, что Указы Владимира Путина будут выполнены при безусловной поддержке и с учетом социальных и экономических инициатив "Единой России":

- «Единая Россия» является главной политической силой реализации Указа Президента и ее задача использовать все свои возможности, чтобы национальные цели, определенные в указе Президента РФ, были достигнуты в каждом регионе и муниципалитете, в том числе и на территории всей Сахалинской области, чтобы люди чувствовали реальные изменения к лучшему. - подчеркнул Андрей Хапочкин.

По итогам партийной конференции «Направление 2026», участники приняли итоговую резолюцию, в которой обозначили четкий план действий «Единой России» на предстоящий период. В резолюции в частности отмечается:

Минимальный уровень стандарта благополучия должен быть гарантирован жителям во всех регионах, что позволит сгладить существующие различия в уровне жизни в различных субъектах Российской Федерации.

Все граждане должны чувствовать себя социально защищенными, иметь возможность получить достойное образование, медицинское обслуживание, достаточный по объему и качеству набор инфраструктурных, государственных, муниципальных услуг.

Помимо этого, необходимо серьезно обновить структуру занятости, обратив особое внимание на молодежь, выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Программы переподготовки, реализуемые этой службой, должны стать движущей силой формирования национальной системы непрерывного обучения, в которую должны включиться вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Партия продолжит осуществление проектов, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, поддержку педагогических работников, внедрение новых образовательных технологий, создание условий для поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи. На особом контроле Партии - ликвидация в регионах очередей в детские сады для детей в возрасте до 3 лет, вторых и третьих смен в школах. В рамках системы мероприятий «Десятилетия детства» планируется комплексное развитие детского оздоровительного отдыха.

Ответом на демографические вызовы, проявляющиеся в старении населения и увеличении доли граждан старше трудоспособного возраста, должна стать политика достойного и активного долголетия. Одной из важных составляющих достижения этой цели является повышение качества жизни пожилых людей.

Еще одной задачей Партии на ближайший период является укрепление здорового образа жизни, развитие стратегии сбережения здоровья. Важно формировать мотивацию граждан не только жить долго, но и быть при этом здоровыми.

Партия считает необходимым начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Для этих целей будет сформировать новый партийный проект «Чистая страна».

За 5 лет во всех муниципальных образованиях страны с населением более 1000 человек будут приняты современные стандарты благоустройства и реализованы долгосрочные программы, предполагающие эффективные системы содержания, озеленения и освещения городов. Эти программы станут основополагающими для формирования дальнейшей стратегии развития городов и будут реализованы под партийным контролем.

Чтобы обеспечить решение задач, поставленных Президентом РФ, «Единая Россия» должна соответствовать статусу ведущей политической силы страны. Партии необходим постоянный приток новых, молодых лиц, кадровая ротация. «Единая Россия» должна объединять лучших. В этом направлении предлагается организовать постоянно действующий кадровый проект, целью которого является привлечение новых молодых людей в Партию, а также сформировать институт наставничества и онлайн-обучения, в том числе развитие и расширение пилотного проекта партии 2018 года «ПолитСтартап».

Особую актуальность для Партии имеет обеспечение обратной связи с гражданами, повышение качества работы с обращениями. В этом направлении необходимо: рекомендовать депутатам законодательных (представительных) органов регионального и муниципального уровня исключить практику передачи полномочий ведения приема граждан помощникам депутатов; ввести практику приемов и консультаций граждан в режиме вебинаров и видеоконференций, что особенно актуально для удаленных и труднодоступных территорий; организовать взаимодействие и оперативный обмен опытом работы депутатских объединений (фракций) всех уровней с обращениями граждан на площадке Совета руководителей фракций.

Необходимо также создать в регионах дискуссионные площадки на основе опыта работы партийных платформ для обсуждения и выработки предложений по актуальным проблемам развития регионов, а также современную информационно-технологическую систему учета предложений граждан по готовящимся решениям на всех уровнях законодательной власти и местного самоуправления.