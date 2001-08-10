В 2018 году бюджет Южно-Сахалинска увеличится
Очередное 59-е заседание городской думы состоялось 30 мая. Депутаты утвердили годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год, внесли поправки в бюджет этого года, установили границы территорий новых ТОСов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской думе.
Депутаты утвердили результаты публичных слушаний о внесении изменений в устав городского округа и, соответственно, приняли решение о внесении этих изменений. Еще одни публичные слушания касались утверждения годового отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год. Их результаты также утверждены, как и сам годовой отчет. Напомним, в прошлом году исполнение доходной части бюджета в целом превысило 20 миллиардов рублей, расходы составили 21 миллиард 287 миллионов рублей. Из них 47% были направлены на социальную сферу: образование, культуру, спорт и социальную политику. На финансирование производственной сферы было направлено 9 миллиардов 569 миллионов - отремонтированы городские дворы и дороги, фасады и крыши многоквартирных домов, построено муниципальное жилье в 25-м микрорайоне, обустроены зоны отдыха.
Следующим вопросом в повестке очередного заседания стало внесение поправок в городской бюджет этого года. Доходы увеличатся на 285 миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета на проведение капитального ремонта, ремонта дворовых территорий и проездов и на благоустройство общественных и дворовых территорий. Соответственно, увеличится расходная часть на эту же сумму. Таким образом, доходная часть с учетом последних изменений составит 20 миллиардов 798 миллионов, расходная — 22 миллиарда.
Четыре решения касались внесения изменений в правила землепользования и застройки, еще четыре – установления границ территорий ТОСов. Объединиться в территориальные общественные самоуправления решили жители дома № 37 по улице Крайней; дома № 72 по улице Авиационной; дома 11А по Емельянова и жители частных домов в переулке Красносельском. Напомним, с возрождением ТОСов у граждан появилась возможность существенно повлиять на решение вопросов дома, двора или микрорайона. Депутаты поддерживают активных жителей, решивших объединиться в ТОС, ведь сегодня это способ конструктивного взаимодействия, направленного на пользу самих горожан, которое уже дает качественные результаты. Практически на каждом заседании Городской Думы рассматриваются вопросы об утверждении границ территорий ТОСов, и депутаты положительно голосуют за подобные инициативы граждан.
На очередном 59-м заседании окончательно определены 50 учеников 5-9 классов, которым в этом году вручат премии поддержки Городской Думы по 4 тысячи рублей - это школьники Южно-Сахалинска, которые добились высоких результатов в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности. Утверждены и два творческих коллектива города, которые получат премии поддержки Городской Думы в сфере культуры и искусства – по сто тысяч рублей. Еще два победителя будут названы в преддверии Дня города.
Всего 30 мая депутаты рассмотрели более 30 проектов решений, все они заранее были подробно изучены профильными комитетами и на заседании Городской Думы не вызвали особых вопросов.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:32 Сегодня Сахалинская область занимает лидирующие позиции по количеству спортивных объектов
- 09:38 Сегодня В 2020 году уровень газификации Сахалинской области приблизится к среднему по России
- 09:43 Сегодня Сахалинская область вышла в лидеры среди регионов России по уровню обеспеченности медицинскими кадрами
- 09:47 Сегодня Строительство второго арендного дома в Холмске завершается
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
17:00 25 Мая В школе № 32 Южно-Сахалинска подвели итоги работы региональных инновационных площадок
- 18:09 24 Мая Аналитики ВТБ Капитала: ослабление рубля подстегнуло рост продаж непродовольственных товаров в апреле
- 13:11 25 Мая Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты во время майских праздников
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Выбор редакции
- 17:07 Вчера Саженцы березы и рябины украсили новый микрорайон Дальнего
- 15:58 Вчера Сахалинские выпускники написали ЕГЭ по математике базового уровня
- 08:56 Вчера Около 150 борцов приняли участие в региональном турнире в Тымовске
- 17:25 29 Мая В Южно-Сахалинске проинспектировали дорогу, обустроенную по экспериментальной технологии
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?