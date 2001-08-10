В 2018 году бюджет Южно-Сахалинска увеличится

Очередное 59-е заседание городской думы состоялось 30 мая. Депутаты утвердили годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год, внесли поправки в бюджет этого года, установили границы территорий новых ТОСов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской думе.

Депутаты утвердили результаты публичных слушаний о внесении изменений в устав городского округа и, соответственно, приняли решение о внесении этих изменений. Еще одни публичные слушания касались утверждения годового отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год. Их результаты также утверждены, как и сам годовой отчет. Напомним, в прошлом году исполнение доходной части бюджета в целом превысило 20 миллиардов рублей, расходы составили 21 миллиард 287 миллионов рублей. Из них 47% были направлены на социальную сферу: образование, культуру, спорт и социальную политику. На финансирование производственной сферы было направлено 9 миллиардов 569 миллионов - отремонтированы городские дворы и дороги, фасады и крыши многоквартирных домов, построено муниципальное жилье в 25-м микрорайоне, обустроены зоны отдыха.

Следующим вопросом в повестке очередного заседания стало внесение поправок в городской бюджет этого года. Доходы увеличатся на 285 миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета на проведение капитального ремонта, ремонта дворовых территорий и проездов и на благоустройство общественных и дворовых территорий. Соответственно, увеличится расходная часть на эту же сумму. Таким образом, доходная часть с учетом последних изменений составит 20 миллиардов 798 миллионов, расходная — 22 миллиарда.

Четыре решения касались внесения изменений в правила землепользования и застройки, еще четыре – установления границ территорий ТОСов. Объединиться в территориальные общественные самоуправления решили жители дома № 37 по улице Крайней; дома № 72 по улице Авиационной; дома 11А по Емельянова и жители частных домов в переулке Красносельском. Напомним, с возрождением ТОСов у граждан появилась возможность существенно повлиять на решение вопросов дома, двора или микрорайона. Депутаты поддерживают активных жителей, решивших объединиться в ТОС, ведь сегодня это способ конструктивного взаимодействия, направленного на пользу самих горожан, которое уже дает качественные результаты. Практически на каждом заседании Городской Думы рассматриваются вопросы об утверждении границ территорий ТОСов, и депутаты положительно голосуют за подобные инициативы граждан.

На очередном 59-м заседании окончательно определены 50 учеников 5-9 классов, которым в этом году вручат премии поддержки Городской Думы по 4 тысячи рублей - это школьники Южно-Сахалинска, которые добились высоких результатов в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности. Утверждены и два творческих коллектива города, которые получат премии поддержки Городской Думы в сфере культуры и искусства – по сто тысяч рублей. Еще два победителя будут названы в преддверии Дня города.

Всего 30 мая депутаты рассмотрели более 30 проектов решений, все они заранее были подробно изучены профильными комитетами и на заседании Городской Думы не вызвали особых вопросов.