Число островитян, принявших участие в предварительном голосовании, превысило 12 тысяч человек

В Сахалинской области продолжается предварительное голосование по выборам кандидатов на выдвижение от партии «Единая Россия» на предстоящих 9 сентября 2018 года выборах в органы местного самоуправления муниципалитетов, а также депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. По состоянию на 18.00 часов свое волеизъявление на избирательных участках высказали 12476 сахалинцев и курильчан. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

- В целом предварительное голосование по районам проходят спокойно, - считает руководитель Сахалинского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Татьяна Запольских. Конечно, нам поступают сигналы из некоторых муниципалитетов о незначительных нарушениях, но официально жалобу никто не подавал.

В частности, большой наплыв желающих проголосовать утром был в Корсакове, но на каждом участке работают только по три члена комиссии, поэтому жителям Корсакова пришлось немного постоять в очереди, но не более 15 минут.

Из Холмска поступил сигнал о том, что люди проживающие постоянно в этом городе, но имеющие прописку в других муниципалитетах, хотели проголосовать в Холмске, но им не дали такой возможности. К сожалению, в соответствии с положением о предварительном голосовании - это действительно запрещено. Голосовать можно только по прописке.

Все жалобы, которые поступят от жителей в местные оргкомитеты будут рассмотрены в течение 3 дней после проведения процедуры. Что касается явки и активности избирателей - мы никаких планов по явке не ставили. Однако, мы видим где агитационная работа проводилась лучше: есть районы где явка уже около 15 % - это Макаров, Смирных, но есть и муниципалитеты с очень низкой явкой - это Оха, Углегорск, Долинск. Хочу напомнить, что участки для предварительного голосования на территории всей Сахалинской области будут работать до 20 часов. После их закрытия мы начнем подводить итоги.