В Сахалинской области проголосовало более 2000 избирателей
В Сахалинской области проходит Единый день предварительного голосования. Жители региона выбирают кандидатов на выдвижение от партии на выборах 9 сентября. В этот день в 11 муниципалитетах Сахалинской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Кроме того, на территории трех муниципалитетов пройдут выборы в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
По данным на 10.00 в Сахалинской области приняли участие в голосовании более 2000 человек.
Как сообщил секретарь Охинского отделения партии «Единая Россия» Евгений Переверзев, в районе к 10 часам проголосовали 0,55% от общего числа избирателей. В целом в районе голосование проходит спокойно, на участках людей еще не очень много, основной поток избирателей ждут ближе к обеду. Погода для этого благоприятная - тепло, солнечно. Жалоб, нарушений на участках не зафиксировано. Секретарь проголосовал одним из первых. Теперь поехал за тещей.
В Тымовском районе голосование также проходит без нарушений, - сообщила Секретарь тымовского отделения партии «Единая Россия» Галина Белкина. Участки открыли во время, активно голосуют члены партии. Проголосовали мэр городского округа, Секретарь Местного отделения. Самый активный участок в селе Молодежное. Общая явка к 10 часам составила 78 человек, что составляет - 0,64% от количества избирателей.
Напомним, «Единая Россия» проводит предварительное голосование по первой, открытой, модели. Эта процедура во многом схожа с привычными выборами. Принять участие в голосовании может любой гражданин России, зарегистрированный в округе, обладающий избирательным правом независимо от партийной принадлежности. Участки будут работать до 20.00 вечера.
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