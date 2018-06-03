В Сахалинской области продолжается предварительное голосование
По данным на 12.00 в Сахалинской области приняли участие в голосовании более 4800 человек. Наибольшая явка отмечена в Смирныховском районе - 8,8% и в Макаровском городском округе - 6,9%. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
- У нас очень активно идет голосование, - отмечает Секретарь Смирныховского отделения Николай Костиков, - в Буюклах проголосовало 157 человек, там наблюдается наибольший интерес к мероприятию. Настроение у людей праздничное, так как они сами выбирают для себя дальнейшую жизнь - депутатов, которые будут их представлять. На участках работает «народная дружина», следят за порядком.
- Уже в 8 утра на участках были очереди, так как люди спешили на дачи, – отмечает Секретарь Макаровского отделения Галина Муслимова, - Сегодня у нас замечательный солнечный день, возле участков организована ярмарка, настроение у людей праздничное. Нарушений и жалоб нет.
Секретарь Долинского отделения Партии «Единая Россия» Галина Дворянинова отмечает возросшую активность молодежи. - Самое большое количество избирателей пришло на участок, который находится в долинской библиотеке. В целом голосование проходит в спокойной обстановке, жалоб не поступало.
Жители долинского района также дали свои комментарии по голосованию:
- я пришла на предварительное голосование, чтобы выбрать из кандидатов самых сильных, активных и целеустремлённых людей. – сказала Майя Солманова, - думаю, они в силах сделать много полезного для Долинского района.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
16:47 31 Мая Сахалинский спортивный клуб чемпион в честь Дня зашиты детей дарит бесплатные тренировки
17:07 30 Мая Саженцы березы и рябины украсили новый микрорайон Дальнего
- 10:33 30 Мая День открытых дверей провели в детском саду «Бусинка» в Южно-Сахалинске
11:21 30 Мая Сахалинцы выступили на всероссийском турнире «Дружба»
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
Выбор редакции
- 17:30 Вчера Команды Холмска, Ноглик и Южно-Сахалинска сразятся в финале областного чемпионата по хоккею
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске наградили волонтеров
- 10:02 Вчера На Пушистом прошла экскурсия для юных сахалинцев
- 17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?