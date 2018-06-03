В Сахалинской области продолжается предварительное голосование

По данным на 12.00 в Сахалинской области приняли участие в голосовании более 4800 человек. Наибольшая явка отмечена в Смирныховском районе - 8,8% и в Макаровском городском округе - 6,9%. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

- У нас очень активно идет голосование, - отмечает Секретарь Смирныховского отделения Николай Костиков, - в Буюклах проголосовало 157 человек, там наблюдается наибольший интерес к мероприятию. Настроение у людей праздничное, так как они сами выбирают для себя дальнейшую жизнь - депутатов, которые будут их представлять. На участках работает «народная дружина», следят за порядком.

- Уже в 8 утра на участках были очереди, так как люди спешили на дачи, – отмечает Секретарь Макаровского отделения Галина Муслимова, - Сегодня у нас замечательный солнечный день, возле участков организована ярмарка, настроение у людей праздничное. Нарушений и жалоб нет.

Секретарь Долинского отделения Партии «Единая Россия» Галина Дворянинова отмечает возросшую активность молодежи. - Самое большое количество избирателей пришло на участок, который находится в долинской библиотеке. В целом голосование проходит в спокойной обстановке, жалоб не поступало.

Жители долинского района также дали свои комментарии по голосованию:

- я пришла на предварительное голосование, чтобы выбрать из кандидатов самых сильных, активных и целеустремлённых людей. – сказала Майя Солманова, - думаю, они в силах сделать много полезного для Долинского района.