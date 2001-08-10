Посол Франции прибыла на Сахалин

Франция заинтересована в сотрудничестве с Сахалинской областью. Об этом в ходе встречи с членами правительства островного региона заявила посол Франции в России Сильви Берманн. Госпожа Берманн прилетела на Сахалин в сопровождении членов Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом ТИА «Острова» соообщили в аппарате губернатора и правительства области.

Это представители строительной и фармацевтической отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и других компаний. В течение нескольких дней они планируют провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств. В планах гостей посещение крупных туристических объектов, в том числе спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух».

– Сахалинская область – регион, динамично развивающийся по ряду показателей. Одно из наших главных достижений – улучшение демографической ситуации. – Отметил в своей приветственной речи заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Мы уделяем большое внимание инвестиционной привлекательности региона. В области действует три территории опережающего развития, одна из которых специализируется на развитии туризма.

Сильви Берманн выразила надежду, что в ходе своего визита ей и членам делегации удастся определить конкретные проекты и направления совместной деятельности. Возможно, их дальнейшее обсуждение продолжится в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором посол тоже планирует принять участие.

Как отметил генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, у организации довольно большие и планы в области сотрудничества с Сахалинской областью. Возможно, одним из первых шагов станет привлечение в регион членов подобных торгово-промышленных палат, которые работают в Японии, Китае и Корее. Они, по мнению Шинского, лучше знают специфику островного региона. При этом гендиректор считает Сахалинскую область достаточно комфортным местом для бизнеса и надеется увидеть перед собой заинтересованных партнеров.