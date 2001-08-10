Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк

Тема сухопутного соединения острова с остальной частью России прозвучала во время уже ставшей традиционной прямой линии главы государства с жителями. Сегодня в прямом эфире ее транслировали крупнейшие национальные телеканалы и радиостанции. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

- Постройте мост на Сахалин во время вашего президентства, - зачитал одно из обращений – от жителя островного региона - Владимир Путин.

- Я знаю, что этот вопрос беспокоит наших граждан, которые проживают на Сахалине. Транспортный переход - их давняя мечта. Знаю также, что часть ресурсов и доходов Сахалинской области, а она сегодня работает достаточно успешно, направляется в Фонд развития Дальнего Востока, - начал ответ Президент. - Разумеется, мы должны оценить эту инициативу с разных сторон – и с точки зрения экономической эффективности, и с точки зрения загрузки этого моста, будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края. Все это будет нами учитываться в ходе обсуждения этого вопроса, - ответил глава государства, добавив, что инициатива по строительству транспортного перехода находится в стадии проработки.

Сегодня отсутствие надежного сухопутного сообщения между островом и материковой Россией приводит к серьезным ограничениям для местных жителей. Практически все товары народного потребления доставляются на Сахалин по морю, что существенно удорожает их стоимость. В частности, область ежегодно закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысячи тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля и около 6 тысяч тонн сырья для мясной промышленности.

Из-за частых штормов в Татарском проливе возникают регулярные паузы в работе паромной переправы Ванино-Холмск. На противоположной от острова стороне скапливаются объемные партии грузов – по нескольку сотен железнодорожных вагонов. По этой причине островные предприниматели и хозяйствующие субъекты вынуждены держать на складах постоянные запасы, отвлекая на это оборотные средства. Возникают и трудности с отправкой готовой продукции с Сахалина на материк.

- Важно, что вековая проблема соединения острова с большой землей сегодня находит свое решение. Вопрос сдвинулся с мертвой точки, он на контроле у Президента. В ближайшее время будут сделаны дополнительные расчеты эффективности проекта – что он даст Сахалину, Дальнему Востоку и в целом стране. По предварительным оценкам, для нас – это около 15 тысяч новых рабочих мест, большие возможности для транзита грузов через сахалинские порты в двух магистральных направлениях – из Европы и России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в обратную сторону. С увеличением грузопотоков на острове должны снизиться цены на важнейшие товары народного потребления, включая продукты питания и строительные материалы. Самое главное – сахалинцы больше не будут чувствовать себя оторванными от остальной России. Это огромный рывок в будущее, - отметил губернатор Олег Кожемяко по итогам состоявшейся прямой линии с Президентом.

Сейчас вопросами реализации крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В этом году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование, а впоследствии – приступить к проектированию. В состав проекта входит переустройство железной дороги Сахалина на общероссийский стандарт, которое должно закончиться в 2020 году. Кроме того, изучается и возможность строительства на западном побережье острова в заливе Дангля у села Ильинское специализированного глубоководного порта.