Мэр Южно-Сахалинска прокомментировал тезисы, озвученные в ходе прямой линии с президентом

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин прокомментировал основные тезисы, озвученные президентом России в ходе прямой линии, состоявшейся накануне. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Для меня как руководителя города важно, что есть определенные акценты, которые расставил глава государства в ходе диалога с гражданами страны, детализируя стратегические цели государственной политики.

В свою очередь, мы продолжим работу по развитию жилищного и дорожного строительства, созданию рабочих мест, повышению демографических показателей, открытости в работе с населением.

Отмечу, что рядом приоритетов, обозначенных в ответах Владимира Владимировича, мы уже активно руководствуемся в своей работе. Так, сейчас одна из актуальных задач — обустройство инфраструктуры к участкам для многодетных семей, взаимодействие с ними для подбора оптимальных вариантов территорий.

Еще одно ключевое направление — повышение экологического благополучия южносахалинцев. В этом вопросе, помимо собственных усилий и поддержки регионального правительства, мы рассчитываем на содействие общественников, СМИ, волонтеров, всех , кто готов объединить усилия во благо родного города.