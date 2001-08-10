Участники коллегии при мэре Южно-Сахалинска утвердили отчеты о выполнении муниципальных программ

Отчеты о реализации в 2017 году 8 муниципальных программ заслушали участники заседания коллегии при администрации Южно-Сахалинска. Мероприятие провел мэр Сергей Надсадин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

С докладом о совершенствовании пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы выступила начальник департамента архитектуры и градостроительства Лариса Гвон:

- В прошлом году в областном центре благоустроены 66 объектов общей площадью порядка 570 тыс. кв. метров. В частности, выполнены строительно-монтажные работы в сквере 135-летия Южно-Сахалинска и на бульваре им. Анкудинова; разработана проектно-сметная документация по благоустройству комплекса «Солнечная поляна». Кроме того, продолжилась работа по освобождению территории от незаконных некапитальных объектов: вывезен 241 гараж, демонтированы и снесены 16 самовольных построек. Освобождена территория площадью 5784 кв. метров.

Начальник управления по физической культуре и спорту Елена Завязкина выступила с несколькими отчетами по курируемым направлениям. Она рассказала собравшимся об итогах реализации муниципальной программы по повышению эффективности молодежной политики, о развитии туризма, а также физической культуры и спорта за прошлый год. Так, в рамках реализации молодежной программы в 2017 году проведено 950 мероприятий, в которых приняли участие более 20 тыс. горожан. Организованы временные разовые общественные работы для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Трудоустроены 70 молодых южносахалинцев. В рамках реализации туристической программы разработаны интерактивные карты по 4 маршрутам; обустроена туристская тропа до водопада Уюновский; выполнены строительно-монтажные работы по обустройству рекреационной зоны «Место силы Весточка»; напечатаны схемы-карты городского округа, паспорт туриста, включающий необходимую информацию для гостей и жителей Южно-Сахалинска, более 2000 буклетов по 3 туристским маршрутам; модернизирован сайт «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске»; создан электронный фотобанк туристских объектов областного центра, включающий более 350 фотографий. В докладе о развитии физической культуры и спорта Елена Завязкина отметила возросшее число горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом:

- Этому способствовало увеличение числа спортивных организаций и спортобъектов. Так, в эксплуатацию были сданы 3 крытых универсальных спортзала - в 25-м мкр, в Новоалександровске и Луговом. Также прошла масштабная реконструкция стадиона «Космос», установлены спортплощадки в Санаторном и Старорусском. В отчетном периоде проведено около 200 массовых спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие более 13 тыс. человек.

Также были заслушаны доклады об исполнении муниципальных программ за 2017 год по ряду других ключевых направлений. В их числе - управление муниципальными финансами городского округа, развитие культуры и защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и другие.

Выслушав отчет исполняющего обязанности начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» Евгения Сергеева, мэр Сергей Надсадин потребовал доработать программу в части ужесточения контроля за эффективностью исполнения структурами, являющимися соисполнителями, программных мероприятий:

- Сейчас ваша работа по большей части сводится к пропаганде пожарной безопасности, а также к просветительской деятельности. А главной задачей должен стать контроль, который к тому же необходимо тотально ужесточить. Вы должны предвидеть возможные проблемы и контролировать работу по их упреждению со стороны всех задействованных в этом направлении структур. Если этого не делать, толку не будет. Берите на себя данные полномочия! Сидеть и думать, что за вас кто-то все решит, не надо. И ссылаться на ограниченность средств в этом вопросе нельзя, потому что контроль и координация структур не требуют финансовых затрат.

После отчетов все документы были утверждены с учетом озвученных замечаний.