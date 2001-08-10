Комитет по экологии и природопользованию появится в Сахалинской областной Думе

В первом чтении приняты поправки в региональное законодательство, касающееся деятельности Сахалинской областной Думы. Таким образом, в региональном парламенте будет создан новый постоянный комитет - по экологии и природопользованию.

Организационные вопросы по его созданию будут отработаны в этом месяце, и с июля комитет начнет работать. Решение о создании постоянного комитета по экологическому направлению поддержано также губернатором области. Об этом ТИА "Острова" сообщили в областной думе.

Напомним, в настоящее время в Сахалинской областной Думе действуют пять постоянных комитетов: по бюджету и налогам; по экономическому развитию; по социальной политике; по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению; по спорту, туризму и молодежной политике.

- Я поддержала создание нового профильного комитета, в первую очередь, потому, что вопросы экологии должны быть главными в любом регионе, и тем более, в нашем, - высказалась депутат Светлана Иванова. – В Сахалинской области много острых проблем – это и РИТЭГи, и значительный рост онкологических заболеваний населения, и низкое качество питьевой воды. Много говорится об этом, но кроме слов, необходима планомерная и целенаправленная работа. По большому счету, этим никто не занимался, а теперь такая работа начнет выстраиваться.

- Создание данного комитета обусловлено тем, что вопросы экологии в нашем островном регионе требуют более пристального внимания со стороны органов государственной власти, и в том числе Сахалинской областной Думы, - подчеркнул заместитель председателя регионального парламента, руководитель думской фракции партии "Единая Россия" Александр Ивашов. – Негативные последствия разрастания мусорных свалок, отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий все чаще занимают первые места в списке проблем, волнующих граждан. Поэтому необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды, обратив особое внимание на проблемные территории. Президент в своем Послании четко обозначил, что для сбережения здоровья людей должны быть обеспечены высокие стандарты экологического благополучия. Для этого необходимо решить главные задачи, ими и займется новый комитет.

- У нас специфический регион, - отметил депутат Евгений Лотин. – В частности, большой ущерб природе наносится в результате разработки и добычи полезных ископаемых, в том числе нефти, газа. Остро стоит проблема с утилизацией нефтяных отходов.

Второе направление, требующее пристального внимания, – это ситуация с мусорными свалками, бытовыми отходами в муниципальных образованиях. Узаконенные мусорные полигоны требуют соблюдения санитарных норм, а стихийные свалки – полной ликвидации. Раньше в Сахалинской областной Думе была комиссия по экологии, но ее закрыли. И в течении последних трех лет предметно этими вопросами не занимались.

- Считаю, что новый комитет важен и очень нужен, - сказал руководитель думской фракции ЛДПР Дмитрий Флеер. – Он возьмет на контроль вопросы, которые давно требуют пристального внимания власти и общеста.

- Очень радует, что последние годы, наконец-то, стали больше внимания уделять вопросам экологии. Это еще раз подтвердила состоявшаяся вчера "прямая линия" Президента России Владимира Путина, - отметил руководитель думской фракции КПРФ Юрий Выголов. – Одним из главных в диалоге с гражданами России стал вопрос, а что делать с мусором? Как решить эту глобальную экологическую проблему? Но не менее важно и другое – здоровье людей. Нас всех беспокоит рост онкологических заболеваний в нашем регионе. Создание нового комитета в областной Думе позволит боле пристально заниматься этими, волнующими граждан, принимать решения, которые помогут снизить остроту этих проблем.

- В последнее время поступает очень много обращений от граждан к депутатам именно по экологическим проблемам, - подвел итог спикер регионального парламента Андрей Хапочкин. – Нам нужно создать эффективную систему обратной связи с жителями для получения информации о возникающих экологических проблемах, обеспечить открытость принятия решений в этой сфере, усилить контроль за реализацией в Сахалинской области требований федерального законодательства.