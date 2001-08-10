Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии. Об этом сообщил глава островного региона Олег Кожемяко по итогам состоявшегося общения Владимира Путина с жителями страны. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Основными темами прямой линии, которая в этом году продолжалась более 4 часов, стали повышение благосостояния граждан, стабилизация цен на нефтепродукты, борьба с онкологией, активизация жилищного строительства и снижение ипотечных ставок, новые технологии утилизации бытовых отходов, а также ряд актуальных вопросов внешней политики и развития Дальнего Востока.

Поднятые темы имеют важнейшее значение с точки зрения улучшения качества жизни людей, в этом заключается особая значимость нынешней прямой линии, считает сахалинский губернатор. Среди них центральное место для региона занимает реализация строительных программ. В прошлом году островной регион вышел в лидеры на Дальнем Востоке по объемам ввода бесплатного социального жилья. А за предыдущую пятилетку в области ликвидировали более 260 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В новые квартиры переехали около 14 тысяч человек. Сегодня в реестре негодного жилья остается 792 жилых дома, в которых проживает более 8 тысяч жителей. Этих граждан также будут переселять.

Продолжится практика предоставления льготной ипотеки для участников жилищно-строительных кооперативов, действующая с 2017 года. В зависимости от количественного состава семей кредит выдается по ставке от 0 до 7 процентов годовых. Получателями уже стали более 200 семей. Воспользоваться нулевой ипотекой сегодня могут жители всех районов, включая Курильские острова.

- Жилищные вопросы сегодня, пожалуй, одни из самых главных для сахалинцев и курильчан. Нам надо наращивать темпы строительства, чтобы обеспечить квартирами нуждающиеся семьи – об этом Президент говорил в своем выступлении. Будем усиливать это направление. Продолжим совершенствовать существующие программы строительства арендного и ипотечного жилья. Оставим для жителей Курильских островов нулевую ипотеку, рассмотрим новшества, которые сделают жилье доступнее для молодых семей, - сказал Олег Кожемяко.

Особые беспрецедентные меры поддержки сегодня действуют в регионе для многодетных. Семьи с тремя и более детьми получают до 2 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А при рождении четвертого ребенка ипотека для них становится бесплатной. Такая помощь уже дала свои результаты. В Сахалинской области улучшается демографическая ситуация, отмечается прирост населения за счет увеличения деторождения.

- Для островного региона крайне важна и другая инициатива главы государства - по утилизации твердых бытовых отходов, - отметил губернатор. – Здесь нам предстоит большой фронт работ. Необходимо строить сортировочные полигоны для бытового мусора и заводы по переработке. В Корсакове сейчас дорабатывается проект по строительству нового полигона захоронения твердых бытовых отходов и завода по сортировке мусора, предложенный местным предпринимателем и рассмотренный на заседании областного инвестиционного совета. Это только начало, в дальнейшем такие предприятия должны появиться на всей территории области. Они смогут не только сортировать бытовые отходы, но и перерабатывать их в картонную упаковку или продукцию из пластика.

Для Сахалинской области особую актуальность имеют вопросы газификации, поднятые в ходе разговора Владимира Путина с жителями страны. Перевод на газ островных котельных, домовладений, учреждений и промышленных потребителей будет ускорен, отмечает глава региона. Вскоре на острове начнет работать первый мини-завод по сжижению природного газа. Власти рассчитывают, что все больше автотранспорта будет переходить на голубое топливо.

- Сейчас разработан областной порядок компенсации затрат сахалинцам на переоборудование транспорта для работы на газомоторном топливе. По предложению самих граждан предельный срок эксплуатации для переоборудования автомобиля увеличен с 15 до 20 лет, а компенсационные выплаты автолюбителям за счет областного бюджета повышены с 50 до 70 процентов. В случае перевода автотранспорта на газомоторное топливо транспортный налог для автовладельцев снижается в два раза, - отметил Олег Кожемяко. - В области будет принята программа по строительству газозаправочных станций, чтобы у водителей была уверенность в том, что безо всяких проблем, они смогут добраться из Охи в областной центр или наоборот.

Значимым для Сахалинской области является озвученное Президентом решение об отмене налога на добавленную стоимость для авиаперевозок на Дальний Восток.

- Это очень хорошее решение. Уверен, авиакомпании, работающие на дальневосточных направлениях, отреагируют снижением стоимости авиабилетов. Повысится туристическая привлекательность Сахалинской области, региональная авиакомпания «Аврора» продолжит расширять географию полетов, пополняя свой авиапарк при поддержке областного правительства. Транспортная доступность - это важный фактор комфорта для жителей нашего региона, когда благодаря снижению тарифа на авиационные перевозки люди смогут чаще летать друг другу в гости. И конечно, снижение тарифа даст возможность сахалинцам, курильчанам и всем дальневосточникам чаще бывать в отпусках в западных и южных регионах нашей страны – Крыму и Черноморском побережье Кавказа, - подытожил Олег Кожемяко.