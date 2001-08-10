Совет Федерации рекомендовал правительству снизить тарифы на перевозку зерна, комбикормов, удобрений и сельхозтехники в Сахалинскую область

Верхняя палата российского парламента накануне поддержала соответствующие предложения властей региона. Эти меры, считают сенаторы, помогут активнее развивать на островах, удаленных от центральной части страны, сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую отрасли экономики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

За трехлетний период сельское хозяйство на Сахалине сделало большой рывок вперед. К такому выводу пришли участники заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В области в 1,6 раза выросло производство мяса скота и птицы, на 21,6 процента – овощей, на 10,4 процента – молока и на 4,2 процента – яиц. На островной рынок вышла продукция в новом качестве – охлажденные мясо птицы и свинина. По целому ряду позиций завозное продовольствие продолжают теснить местные продукты питания. А в общем объеме промышленного производства в регионе аграрная отрасль переместилась на вторую позицию сразу после нефтегазовой. Во многом это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития «Южная».

Однако существует и ряд проблем, которые сегодня препятствуют развитию агропромышленного комплекса. О них сообщил министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко.

Прежде всего, это высокие издержки местных товаропроизводителей и как результат низкая конкурентоспособность сельхозпродукции. Причина - значительная отдаленность от основных поставщиков материально-технических ресурсов. Нужные аграриям товары после доставки на остров из центральной России и других регионов страны резко вырастают в цене.

Профильный комитет Совета Федерации принял единогласное решение оказать поддержку региону в решении этого проблемного вопроса.

Сенаторы рекомендовали Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность введения для Сахалинской области исключительного тарифа на перевозки зерна, продуктов его переработки, комбикормов, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники железнодорожным транспортом с понижающим коэффициентом 0,5.

Кроме того, предложено наделить все регионы Дальнего Востока правом устанавливать предельные торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары. А федеральному министерству сельского хозяйства - увеличить грантовую помощь начинающим фермерам макрорегиона. Тем из них, которые решили заняться разведением крупного рогатого скота, рекомендовано выделять до 6 миллионов рублей, иными видами деятельности – до 3 миллионов рублей.

- Сегодня наши усилия направлены на обеспечение жителей Сахалинской области доступной и качественной продукцией собственного производства, дальнейшее развитие в регионе аграрных производств. И, конечно, в данных вопросах крайне важна федеральная поддержка. Профильный комитет Совета Федерации высоко оценил уже достигнутые результаты этой деятельности и счел убедительными наши доводы в части решения существующих проблем. Теперь слово – за федеральными органами исполнительной власти – Правительством страны и министерством сельского хозяйства, - прокомментировал итоги заседания Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства островного региона.