Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений «Единой России»
В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России», лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку Партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», – заявил Турчак.
Секретарь Генсовета Партии назвал три требования к проектам, которые будут участвовать в конкурсе. «Во-первых, проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала). Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект», – рассказал он.
По словам Турчака, в Партии ожидают, что Дальнего Востока активно включится в эту работу, благодаря чему будет получен реальный позитивный эффект на каждой территории. «Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую. В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».
По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты. «В первую очередь эти проекты должны вовлекать в орбиту Партии как новых лидеров, так и избирателей.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 11:58 Сегодня Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений «Единой России»
11:49 Сегодня Спортсмены из Долинска выиграли областной этап летних сельских спортивных игр
- 11:58 Сегодня Руководителем корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине назначен Станислав Медзиновский
- 11:53 Сегодня «Кристалл» приглашает южносахалинцев на просмотр футбольного матча Россия-Уругвай
17:25 19 Июня В Сахалинском медколледже прошло пожарно-тактическое учение
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
- 11:18 19 Июня На мараловой ферме в Новиково родились оленята
10:04 18 Июня Дополнительные корпуса возводят на территориях три учебных учреждений Южно-Сахалинска
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
Выбор редакции
- 15:52 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили многонациональный праздник Сабантуй
- 15:45 Сегодня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
- 14:29 Сегодня В Южно-Сахалинске прошла легкоатлетическая эстафета «Я выбираю бег»
- 12:12 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялся общегородской выпускной бал
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?