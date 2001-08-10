Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений «Единой России»

В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России», лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку Партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета Партии назвал три требования к проектам, которые будут участвовать в конкурсе. «Во-первых, проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала). Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект», – рассказал он.

По словам Турчака, в Партии ожидают, что Дальнего Востока активно включится в эту работу, благодаря чему будет получен реальный позитивный эффект на каждой территории. «Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую. В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты. «В первую очередь эти проекты должны вовлекать в орбиту Партии как новых лидеров, так и избирателей.