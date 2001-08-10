Георгий Карлов: Регионы ДФО нуждаются в обнулении ставки НДС на авиаперелёты

Обнуление ставки НДС на авиаперевозки в регионы Дальнего Востока должно вызывать снижение стоимости авиабилетов. Об этом заявил Георгий Карлов, заместитель руководителя Дальневосточного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, обнуляющий ставку НДС для воздушных перевозок в регионы Дальнего Востока. Разработан проект Минфином РФ.

— Правительство наконец-то подготовило законопроект об обнулении ставки НДС для воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Мы этого ждали давно, и, безусловно, Государственная Дума поддержит этот законопроект. Для таких регионов ДФО, как Сахалинская область, Магаданская область, Камчатка, Чукотка — этот законопроект просто необходим, так как другого вида транспорта для связи с "большой землёй", кроме как авиационного, у людей там нет в принципе. А обнуление ставки НДС должно повлечь снижение стоимости авиабилетов для внутренних дальневосточных перевозок, — сказал Георгий Карлов.

Депутат напомнил, что сейчас ставка НДС на авиаперевозки составляет по всей стране 10%, освобождены от неё только Калининградская область и Крым. Предполагается, что обнуление НДС для авиаперевозок на Дальнем Востоке повысит рентабельность перелётов, снизит стоимость перевозок и нарастит пассажиропоток.

О необходимости снижения стоимости авиаперевозок на Дальнем Востоке заявил Владимир Путин в ходе последней "Прямой линии с президентом".

— Такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера Правительством принято, а именно — решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг снижения стоимости билета, но посмотрим, как будет работать эта практика, — сказал Владимир Путин.