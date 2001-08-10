В «Единой России» уверены, что закон о переходе от долевого строительства к проектному финансированию защитит интересы граждан
Принятие закона, предусматривающего создание новой системы финансирования жилищного строительства, несущественно отразится на стоимости квадратных метров. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, и дает дополнительные гарантии людям, вкладывающим свои деньги. Рабочая группа Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков будет внимательно следить и выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья, и совместно с Министерством строительства России и региональными властями принимать все необходимые меры реагирования. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами дольщиков, а это для него дешевый финансовый ресурс, то пусть он собирает эти деньги в определенном банке на специальном эскроу-счете, и получает свою прибыль после того, как гражданин получит свою квартиру. Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы привлеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. Это правильно и справедливо», – заявил Сидякин.
При этом Сидякин уверен, что те, кто работает с деньгами дольщиков, должны это делать добросовестно. А механизм, предусмотренный принятым законом, направлен против создания «пирамид» - когда на вновь привлеченные средства дольщиков выполнялись предыдущие обязательства застройщика.
«В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки – чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять», – считает он.
Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков продолжит работу с регионами, чтобы помочь достроить проблемные объекты, которых по состоянию на начало 2018 года насчитывается 1179 в 72 субъектах РФ.
Напомним, что в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым постепенно отказаться от долевого строительства и перейти на модель, когда основная ответственность лежит на застройщиках и банках.
4 июля глава государства подписал закон, предусматривающий переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов и усиливающий защиту прав дольщиков. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года – обязательный.
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