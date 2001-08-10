Законопроект о расширении категорий пенсионеров, получающих компенсацию оплаты взносов на капремонт, примут в третьем чтении

Сегодня, 10 июля, Госдума приняла во втором чтении законопроект, подготовленный депутатами партии «Единая Россия», которым предлагается с 1 января 2019 года расширить перечень собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, которым субъекты РФ вправе предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Как пояснил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, в настоящее время существует правовая коллизия, когда семьи, в составе которых есть инвалиды I или II группы, не могут воспользоваться предоставленной по закону «О социальной защите инвалидов» компенсацией платы за капитальный ремонт для пенсионеров старше 70 лет в размере 50%, а старше 80 лет в размере 100%.

«Госдума рассмотрит эту социально значимую инициативу в третьем чтении ориентировочно 19 июля. Сами компенсации предусмотрены с 1 января 2019 года. До этого времени «Единая Россия» будет рекомендовать регионам внести соответствующие изменения в свои законы до конца года», - заявил Сидякин.

Напомним, что с 1 января 2016 года по инициативе партии «Единая Россия» было определено, что законами субъектов РФ может устанавливаться компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 70-80-летнего возраста. Ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяется почти 4 млрд. рублей.

В 83 субъектах Российской Федерации соответствующие нормативные правовые акты были приняты. Еще в двух субъектах Российской Федерации – Кемеровская и Сахалинская области – соответствующие меры социальной поддержки уже были предусмотрены региональным законодательством.

Законопроект распространяется дополнительно на еще около 200 тысяч человек, имеющих право на получение субсидии на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета, в размере порядка 300 млн. рублей ежегодно.