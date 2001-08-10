«Единая Россия» продолжит работу над совершенствованием механизмов обеспечения жильем детей-сирот
Государственная Дума 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым законные представители детей-сирот наделяются возможностью самостоятельно подавать заявления о включении детей в соответствующий список. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии «Единая Россия».
Следующим этапом станет подготовка и утверждение Правительством единого для всех регионов порядка учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Как отметила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, необходимость принятия данной нормы вызвана тем, что дети-сироты, которые не состоят на учете, могут решить вопрос получения жилья только в судебном порядке.
«Если в течение 3-х месяцев после исполнения ребенку 14-ти лет законный представитель не ставит его на учет, органы опеки будут принимать меры к тому, чтобы ребенок был поставлен на учет», - пояснила парламентарий.
Окунева также обратила внимание на еще одну важную норму, согласно которой общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.
«В практике есть случаи, когда органы власти субъектов РФ заселяют полностью дом детьми-сиротами. Это дети, которые были в трудной жизненной ситуации, они не полностью социализированы», - отметил депутат.
Кроме того, по ее словам, вносятся изменения в 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), которые сократят сроки приобретения жилья у физических лиц путем проведения запроса предложений (в том числе путем проведения запроса предложений в электронной форме). При этом сроки приобретения жилья сократятся примерно в три раза, что позволит очереди продвигаться быстрее.
«Также в законе есть норма, согласно которой в случае непредвиденной ситуации с ребенком-сиротой, когда он в случае болезни или иных сложных обстоятельств уходит из жизни, а в его квартире проживает его семья, они будут иметь право на проживание в этой квартире, и никто не сможет их выселить», - рассказала парламентарий.
«Большое количество детей-сирот еще продолжает состоять на учете, и фракция «Единой России» продолжит работу над совершенствованием законодательства и механизмов обеспечения жильем детей-сирот», - заключила Окунева.
Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.
Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.
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