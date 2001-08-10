При участии партпроекта «Старшее поколение» ликвидированы очереди в дома-интернаты в 32 регионах России

Благодаря реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в регионах страны удалось ликвидировать многотысячные очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Об этом рассказала координатор федерального проекта «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в интервью изданию «Аргументы и Факты». Об этом ТИА «Острова» сообщил главный советник департамента координации взаимодействия с региональными СМИ управления информации и массовых коммуникаций ЦИК Партии «Единая Россия».

«Партпроект начался с участия Партии в решении одной, но очень важной задачи: приведения в порядок стационарных учреждений социального обслуживания — психоневрологических интернатов, домов для престарелых и инвалидов. Именно Партия в рамках проекта «Старшее поколение» провела мониторинг состояния социальной инфраструктуры в стране, подсчитала количество очередников в дома-интернаты — их тогда было больше 25 тысяч, добилась того, что в федеральном бюджете появилась строчка «Старшее поколение», что стала системной помощь Пенсионного фонда регионам в обновлении стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в 32 регионах очередей уже нет», - рассказала она.

Перестройка и новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идет по всей стране, подчеркнула Карелова. Отремонтировано свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54 дома-интерната.

«В 2018 году еще 16 будет введено в строй», - отметила вице-спикер Совета Федерации, добавив, что надеется на то, что «тема в скором времени будет исчерпана».

Карелова также сообщила, что в рамках партпроекта «Старшее поколение» был проведен мониторинг состояния госпиталей для ветеранов войн. «Их в настоящее время в нашей стране 63, на их базе открыто 38 гериатрических отделений и геронтологических центров», - сказала она.

В числе ближайших планов федеральный координатор партпроекта обозначила содействие в распространении опыта госпиталей в организации лечения и ухода за пожилыми людьми, взаимодействии с волонтерами. «Будем стараться помогать развитию этих учреждений. В дальнейшем, возможно, каждый из госпиталей будет выполнять функцию гериатрического центра», - подчеркнула она.

Кроме того, в настоящий момент в качестве пилотных 7 регионов участвуют в проекте «Территория заботы», к концу текущего года к ним присоединятся еще 8 регионов. «В 2017 году было 6 пилотных регионов — Белгородская, Волгоградская, Калужская, Самарская области, Пермский край, Республика Башкортостан, сейчас присоединяется Воронежская область. К концу 2018 года проект охватит еще 8 регионов: Астраханскую, Костромскую, Псковскую, Тульскую, Новгородскую, Рязанскую области, Краснодарский и Красноярский края», - рассказала она.

В каждом из этих регионов реализуется свой индивидуальный план создания трехуровневой системы оказания социальной и медицинской помощи пожилым гражданам, которая учитывает разные аспекты пожилого и старческого возраста. Главное, отметила Карелова, проект поддерживается людьми, в нем предусмотрены, в том числе, такие востребованные направления как развитие патронажной службы, помощь в семейном уходе.

Карелова напомнила, что в проект «Территория заботы» в регионах включены координаторы партпроекта «Старшее поколение». «Они дали много ценных предложений, содействовали тесному взаимодействию социальных и медицинских служб, смежных ведомств, координации действий участников проекта, организовали общественный контроль за ходом проекта. Эту работу мы считаем постоянным и важнейшим на сегодня направлением проекта «Старшее поколение», – подчеркнула она.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для пожилых людей. При поддержке партпроекта активно развивается «серебряное» волонтерство.