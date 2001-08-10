Губернатор островного региона, сахалинский сенатор и министр транспорта России обсудили перелеты на Курилы
Во время встречи в Москве Олега Кожемяко, Дмитрия Мезенцева и Евгения Дитриха речь шла о перспективах воздушного сообщения в регионе и строительстве моста между Сахалином и материком. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.
Глава островного региона поднял вопрос о предстоящих закупках самолетов для региональной авиакомпании «Аврора» (51 процента акций принадлежит ПАО «Аэрофлот», 49 процентов – правительству Сахалинской области), с помощью которых будут выполняться полеты на Курильские острова, в частности, Парамушир и Шикотан. Пока туда летают только вертолеты.
- В интересах жителей островов, развития экономики территорий правительство области создает регулярное воздушное сообщение с Парамуширом и Шикотаном, - сообщил Олег Кожемяко. – Уже идет проектирование взлетно-посадочных полос, а также выделили деньги на приобретение авиатехники - самолетов малой авиации.
Природно-климатические условия на Парамушире и Шикотане сложные. Роза ветров и рельеф позволяют построить взлетно-посадочные полосы длиной не более 500 метров. Для здешней зимы характерны тяжелые ливневые снегопады. Толщина снежного покрова достигает 1,5–2 метров. Летом – частые дожди и распутица. Поэтому самолеты вместимостью до 20 кресел, которые будут летать на Парамушир и Шикотан, должны обладать возможностями для использования коротких взлетно-посадочных полос с размокшим покрытием, низкой плотностью грунта, высоким уровнем снежного покрова. Необходимы и такие опции, как колесно-лыжные шасси и пневматика низкого давления, допуск к полетам над водным пространством.
Как считают в руководстве «Авроры», которая будет эксплуатантом техники, единственное воздушное судно, которое отвечает перечисленным требованиям, - самолет канадского производства DHC 6-400. Компания обладает большим опытом использования различных машин DHC в условиях Дальнего Востока и, соответственно, подготовленным летным и техническим персоналом. Однако в условиях санкций и политики импортозамещения приобретение новой заграничной авиатехники откладывается. Поэтому губернатор обратился к министру транспорта с просьбой: ускорить подготовку экспертного заключения со стороны ведомства о том, какие самолеты следует использовать для выполнения полетов на Парамушир и Шикотан, чтобы без задержек начать эксплуатацию новых взлетно-посадочных полос на Курилах.
Также участники встречи затронули перспективы инфраструктуры Сахалина, которые открывает возможное строительство железнодорожного перехода между островом и материком.
- Мост упростит жителям нашей области поездки на Большую землю, а также создаст транспортный коридор для массированного транзита грузов через Сахалин в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,- заметил Олег Кожемяко. – Поэтому требуется тщательно проработать перспективы транспортной инфраструктуры острова, например, развития действующих дорог и портов, так и создания новых.
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