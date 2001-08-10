Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком

Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко состоялась накануне в Кремле. Губернатор проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы региона.

Экономика Сахалина и Курильских островов стабильно развивается. Позитивные тенденции в экономики положительно сказываются на демографической ситуации. Отмечено как превышение рождаемости над смертностью, так и миграционный прирост. Важно, что среди людей, прибывающих в островной регион, значительную часть составляют квалифицированные специалисты, в которых нуждается область. Среди них, например, 560 врачей, 640 средних медицинских работников, а также учителя. Им помогают с жильем, выплачивают подъемные.

Власти островного региона выполнили задачи, поставленные в указах президента России, изданных в мае 2012 года, сказал губернатор. Успешно решаются вопросы, связанные с социальной поддержкой различных категорий граждан, пенсионеров, а также многодетных семей, количество которых увеличилось на 58 процентов.

- Важно сохранить макроэкономические показатели и динамику развития, - сказал Олег Кожемяко. - Поэтому мы проанализировали и разработали комплекс мероприятий по достижению ключевых показателей, основанных на вашем Послании Федеральному Собранию, а также на указе № 204 о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации до 2024 года, определили основные направления.

В островном регионе за прошлые годы возвели порядка 990 тысяч квадратных метров жилья. 36 процентов – социальное. Принята программа по переселению из ветхих и аварийных зданий, объем которой вдвое превышает предыдущую. В результате 25 тысяч жителей области переедут в новые квартиры.

Успешно реализуется новаторская программа строительства арендного жилья. Ее участники – работники бюджетной сферы, военные и другие важные для региона специалисты – въезжают в квартиры, плата за которые в два раза ниже, чем коммерческий наем. В дальнейшем участники программы могут выкупить арендное жилье как ипотечное. При этом, сказал губернатор, ставка по кредитам «Сахалинского ипотечного агентства» составляет 7 процентов годовых. При рождении второго ребенка она снижается до 3,5 процента. При рождении третьего – обнуляется.

Чтобы решить еще одну поставленную президентом задачу – ликвидировать занятия во вторую смену, власти региона приняли программу строительства 23 объектов: новых школ и дополнительных корпусов действующих учебных заведений. Восемь из них уже возводятся.

43 процента жителей Сахалинской области активно занимаются спортом и физической культурой. Во многом это результат планомерной работы по внедрению здорового и активного образа жизни, например, проведения школьных уроков физкультуры на спортивных объектах. Юные островитяне осваивают горные и беговые лыжи, хоккей. С пуском водно-оздоровительного комплекса в Южно-Сахалинске в этот список добавится и плавание.

В рамках развития системы здравоохранения построены 17 фельдшерско-акушерских пунктов, несколько участковых кабинетов и амбулаторий. Насыщение островной медицины кадрами, внедрение современных технологий привело к снижению смертности от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Эту работу необходимо продолжать, так как высокими остаются показатели смертности от новообразований и туберкулеза.

Олег Кожемяко отметил, что политика областных властей, выстроенная в рамках реализации положений Послания президента РФ Федеральному Собранию, указов президента, изданных в мае 2018 года, позволит повысить качество и продолжительность жизни сахалинцев и курильчан.

В ходе беседы глава островного региона затронул вопрос о строительстве мостового перехода на материк, в том числе за счет части средств от соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», которая с недавних пор поступает в распоряжение федеральных органов власти.

- Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями, - сказал Владимир Путин. - И как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей: можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, – все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока.

- Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику, - заметил президент.