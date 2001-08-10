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10:11, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил
В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу
Обсуждение изменений в пенсионной системе пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 июля в 17.30. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
В малом зале учреждения соберутся депутаты представительных органов власти региона, а также специалисты Государственной инспекции труда и ряда других профильных ведомств. Во встрече примут участие представители трудовых коллективов и общественности.
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