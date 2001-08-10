В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу

Обсуждение изменений в пенсионной системе пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 июля в 17.30. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

В малом зале учреждения соберутся депутаты представительных органов власти региона, а также специалисты Государственной инспекции труда и ряда других профильных ведомств. Во встрече примут участие представители трудовых коллективов и общественности.