Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2018
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Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
10:11, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу

Обсуждение изменений в пенсионной системе пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 июля в 17.30. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

В малом зале учреждения соберутся депутаты представительных органов власти региона, а также специалисты Государственной инспекции труда и ряда других профильных ведомств. Во встрече примут участие представители трудовых коллективов и общественности.

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