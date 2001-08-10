Изменения в пенсионной системе обсудили члены партии «Единая Россия» и неравнодушные граждане на Сахалине
Заседание круглого стола на тему «Об изменениях в пенсионной системе: обсудим по существу вместе» прошло 30 июля в стенах Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках сбора предложений по правительственному законопроекту, принятому Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении 19 июля. Об этом ТИА "Острова" рассказали в региональном отделении партии.
В течение прошедшего месяца обсуждение документа прошло во всех муниципальных образованиях островного края, активисты местных организаций Сахалинского регионального отделения партии провели встречи в трудовых коллективах и собрали предложения по некоторым параметрам изменения пенсионной системы. Прежде всего, как выяснилось, сахалинцев и курильчан интересуют вопросы, связанные с защитой их прав и интересов, как жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к ним. Заметим, что в области к районам Крайнего Севера относятся два на Сахалине и три муниципальных образования на Курильских островах, остальные являются приравненными.
В СахОУНБ на заседание круглого стола пришли не только члены партии «Единая Россия», но и представители общественности и профессиональных союзов, депутат областной Думы и неравнодушные граждане. Многих интересовало такой момент, как поэтапный или переходный период по повышению пенсионного возраста. Например, касательно северян. «Может быть и растет продолжительность жизни, но климатические условия ведь не меняются», - убежденно говорил представитель ветеранской организации, считая, что надо провести и реформирование системы здравоохранения.
Также звучали предложения о расширении списка льготных категорий граждан, которые могут выходить на пенсию раньше оговоренных сроков. Например, в строительной индустрии. Многие выступавшие высказывались за ужесточение мер в отношении тех работодателей, которые возможно будут намеренно увольнять работников еще до наступления предпенсионного периода.
«Надо лучше работать. Ведь хотим жить как на Западе, а работаем по-старому. Надо повышать производительность труда, модернизировать производство, внедрять новые технологии, чтобы замещать недостающие трудовые ресурсы», - убежден депутат областной Думы Саркис Акопян, который заявил, что голосовал за одобрение правительственного законопроекта в первом чтении как концептуального документа для широкого обсуждения в народе.
Отметим, что на этом сбор предложений и проведение дискуссионных мероприятий не завершилось. На заседании круглого стола представитель областного профсоюза работников систем жизнеобеспечения Валентина Куликов а сообщила, что их первичные организации продолжают принимать предложения от граждан, обобщать и передавать далее в Федерацию независимых профсоюзов России. Также член Общественной палаты РФ от Сахалинской области Галина Дзюба рассказала, что этот вопрос на острие внимания президента России и общества, а потому сбор предложений от граждан продолжается и в конечном итоге они будут переданы в Совет по правам человека при главе государства.
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