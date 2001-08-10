Олег Кожемяко поздравил железнодорожников с праздником
Губернатор Сахалинской области поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Он отмечается 5 августа. ТИА «Острова» приводит текст поздравления.
От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Ваш труд очень значим для Сахалинской области. Ведь железная дорога – важная транспортная артерия, по которой идет основной поток грузов: топливо, строительные материалы, продовольствие и многое другое. И, конечно, железная дорога позволяет людям быть более мобильными, передвигаться по острову практически в любую погоду.
Мы все заинтересованы в том, чтобы отрасль развивалась, повышалось качество обслуживания пассажиров, увеличивались объемы перевозок. Чтобы выполнить эти и многие другие задачи, на острове идет масштабная реконструкция железнодорожного пути под общероссийские сетевые стандарты. Это важно для реализации еще более масштабного проекта, который сегодня активно обсуждается на самом высоком государственном уровне – строительство перехода Сахалин-материк.
Реализация проекта придаст мощный импульс развитию железной дороги, позволит создать новые рабочие места, благоприятно скажется в целом на экономике области, ее инвестиционной привлекательности, а также качестве жизни людей.
Благодарю ветеранов и всех работников железнодорожной отрасли за самоотверженный труд, преданность своему делу и профессиональному долгу. Желаю успехов в делах, благополучия и всего самого доброго!
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