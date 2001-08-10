Наталья Захарчук намерена добиться строительства нового здания для сельской школы в Хоэ

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Наталья Захарчук побывала в командировке на севере Сахалина – Охинском, Ногликском, Тымовском и Александровск-Сахалинском районах. Также являясь депутатом областной Думы и региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Новая школа», она провела приемы граждан, встретилась с местным активом партии и главами муниципалитетов.

В Александровске-Сахалинском к Наталье Александровне обратился местный житель, который является владельцем квартиры в аварийном доме. Так как у мужчины в собственности есть и другая квартира, новое жилье ему не предоставляли. Однако сахалинец настаивает на выплате ему выкупной стоимости помещения. Присутствующие на встрече представители местной администрации пояснили, что этот вопрос уже рассматривается и в ноябре должен быть решен. Наталья Захарчук взяла обращение на личный контроль и проследит за решением проблемы.

На приеме в Охе сразу несколько жителей подняли вопрос ремонта протекающих в ненастье кровель многоквартирных домов. Например, одному из заявителей управляющая компания обещала «залатать» крышу сначала в 2017 году, потом – в 2018-м. Однако воз и ныне там – на дворе уже август, а работы до сих пор не начаты. Еще одна женщина пожаловалась, что кровлю ее дома отремонтировали частично и некачественно – проблема не решилась. Руководитель региональной общественной приемной в ближайшее время направит запросы по теме обращений и постарается ускорить проведение качественного ремонта кровель.

Также к Наталье Захарчук пришла 87-летняя жительница города нефтяников. Дело в том, что ей, как ветерану трудового фронта, были положены 150 тысяч рублей на ремонт жилья от государства. Ремонт так и не был проведен, деньги вернули в бюджет, однако местные чиновники отчитались о якобы проведенных работах. Сейчас дом женщины уже признан аварийным, она ждет новое жилье. Поэтому ремонт или какая-либо материальная помощь ей не нужны. Требует она только одного – наказания для чиновника, предоставившего ложный отчет. Она уже обращалась за справедливостью в прокуратуру, но ответа не получила. Теперь в прокуратуру обратится Наталья Захарчук.

Участником приема стал 36-летний житель Охи, имеющий в своем багаже несколько дипломов об окончании вузов с отличием, сертификаты о прохождении различных курсов. Однако в трудоустройстве молодому человеку отказывают – он является инвалидом III группы. Руководитель региональной общественной приемной пояснила, что по закону работодатели обязаны выделять квоты для инвалидов и пообещала направить ходатайства в различные учреждения и организации северного города.

Еще одна жительница города пришла на прием с просьбой о помощи своему сыну-инвалиду, потерявшему ногу 20 лет назад из-за травмы на производстве. Мужчина носит протез, который давно нуждается в замене. Из-за особенностей проведенной пересадки кожи охинцу подходит только дорогостоящее импортное приспособление, покупку которого семья не может себе позволить. Наталья Александровна посоветовала получить письменные рекомендации от врачей, с которым можно будет обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, а после этого, при необходимости, - к главе региона за материальной помощью.

В Ногликах участницей приема стала местная жительница, за плечами которой 39,5 лет трудового стажа. Женщине не хватает всего полугода для назначения ежеквартальной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Она трудилась в Доме детского творчества, и после переговоров с администрацией учреждения, которые сразу провела Наталья Захарчук, ей дали возможность доработать еще шесть месяцев для получения будущей доплаты.

- Много времени уделила встречам с активом партийного проекта «Новая школа» в северных районах, - рассказала Наталья Захарчук. – Основной вопрос, конечно же, - кадровое обеспечение школ, популяризация профессии учителя. Сейчас необходимо проанализировать возрастной состав учителей. Многим уже за 70 лет, совсем скоро нас ждет большой кадровый дефицит. Нужно задуматься, сколько в каждый район потребуется специалистов, особенно в сельские школы.

На встрече в Тымовском предложили решать проблему кардинально – строить на селе жилье для молодых учителей, вводить новые выплаты, подобно тем, что действуют в рамках программы «Сельский доктор». Эти предложения будут рассмотрены.

Кроме того, зашел разговор об участии, а точнее, неучастии детей из северных районов в областных предметных олимпиадах. Их практически не отправляют из-за нехватки средств в местных бюджетах. Наталья Александровна считает такую ситуацию недопустимой. Она посоветовала координаторам проекта обращаться в министерство образования для включения соответствующих расходов в областной бюджет.

Еще один вопрос, взятый Натальей Захарчук на контроль, - строительство новой школы в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района. Старое здание практически в аварийном состоянии. До райцентра – более 70 км, поэтому не идет и речи о поездках детей в школу в районном центре. «Буду добиваться оперативного строительства нового здания учебного заведения в Хоэ», - пообещала депутат и координатор проекта «Новая школа».