Турчак: Совет по развитию цифровой экономики поможет регионам разработать соответствующие программы

Основными функциями Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации станут экспертная поддержка законотворческой деятельности Совфеда в сфере цифровой экономики, а также помощь верхней палате в разработке соответствующих программ на региональном уровне. Также Совет будет помогать регионам разрабатывать свои местные программы по развитию цифровой экономики. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента, председатель Совета, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, выступая в городе Гусеве Калининградской области на первом заседании Совета.

«Одной из основных функций Совета будет экспертная поддержка законотворческой деятельности верхней палаты парламента в сфере цифровой экономики. Наш Совет должен стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики, причем мы должны включаться в работу на ранней стадии формирования концепций законопроектов. При этом мы должны избегать излишней зарегулированности и не стремиться к тому, чтобы все «зашить» в законодательстве, ведь скорость его принятия уже уступает скорости изменений в потребностях рынка», – отметил Турчак, подчеркнув, что Совет также будет помогать Совету Федерации в разработке программы в регионах.

«Необходимо учитывать, что есть процессы, которые должны напрямую регулироваться на федеральном уровне или местной властью. Есть те, для которых власть должна лишь создавать условия, необязательно законодательные. Может потребоваться открытие данных, развитие инструментов финансирования или внедрение «технологических коридоров», – сказал Турчак, отметив, что бизнес успешно и самостоятельно развивает многие направления в цифровой экономике без госучастия.

Он также подчеркнул, что Совет будет готовить предложения и рекомендации для субъектов РФ по разработке региональных программ по развитию цифровой экономики. Наибольшее внимание в ближайшей перспективе, по его мнению, Совету необходимо уделить четырем приоритетным направлениям: «Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ», «Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета», «Развитие человеческого капитала цифровой экономики» и «Цифровизация государственного управления».

Планируется, что заседания Совета будут в основном выездными и будут проходить на площадках передовых предприятий, чтобы, с одной стороны, привлекать к работе больше региональных экспертов, а с другой – показывать лучшие практики – технологии, бизнес-модели, методы управления. Данный формат поможет предпринимателям и региональным властям узнать о таких практиках и использовать их в своей работе.

Кроме того, Турчак подчеркнул, что Совет не должен восприниматься как бюрократический орган. «Это экспертная площадка, на которой будут собираться идеи и вырабатываться конкретные решения», – сказал он.

«Чтобы обеспечить прорыв, о котором говорил Президент России в Послании Федеральному Собранию, к развитию цифровой экономики должны подключиться все. Для этого сначала надо понять, что цифровая экономика – это не только IT, но и качественно новая медицина и образование, комфортные для жизни города, удобные цифровые госуслуги, привлекательность экономики для лучших кадров, экономическая и национальная безопасность», – резюмировал Турчак.