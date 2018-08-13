В «Единой России» обобщат предложения по совершенствованию пенсионной системы 20 августа
Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций «Единой России» пройдет 20 августа. Решение об этом было принято 10 августа Президиумом Генсовета «Единой России».
Заседание состоится с целью обобщения и анализа предложений регионов по совершенствованию пенсионной системы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта и учета их мнений в позиции фракции «Единой России» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа. Об этом рассказал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.
На заседании будут рассмотрены итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах.
Как отметил Андрей Турчак, всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней.
«Также весь июль предложения от граждан поступали в том числе и через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений «Единой России». Всего граждане и партийцы направили в адрес ЦИК Партии более 1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа», – сообщил Турчак.
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