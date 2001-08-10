Сахалинские власти укрепляют сотрудничество с Росгвардией

Состоялась рабочая встреча губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорем Грудновым. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Во время диалога обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия между сотрудниками национальной гвардии, руководством островного региона и жителями Сахалина и Курил.

- Росгвардия стала фактором обеспечения государственной и общественной безопасности в регионе, - отметил губернатор области. – Сотрудники ведомства ведут борьбу с терроризмом и организованной преступностью, занимаются охраной важных объектов и специальных грузов, содействуют ФСБ в охране границ и помогают областным структурам в охране водных биоресурсов. Мы со своей стороны считаем важным, чтобы вы профессионально несли службу на благо Отечества, не беспокоясь о бытовых вопросах, включая жилищные.

Так, в апреле текущего года в Южно-Сахалинске открыли новый культурно-досуговый центр для сотрудников Росгвардии. Его здание включает в себя спортивные и тренажерные залы, тир и большой концертный зал, в котором установлено современное акустическое, световое и видеооборудование.

А в мае на улице Курильской областного центра несколько семей сотрудников ведомства получили квартиры в новом арендном доме.

- Для нас очень важна такая поддержка со стороны региональных властей. - сказал Игорь Груднов. – Будем оказывать Сахалину полное содействие по всем вопросам, находящимся в пределах нашей компетенции. Впереди – проведение на острове нескольких массовых и значимых мероприятий, среди которых - Первые зимние Международные игры «Дети Азии». Обеспечивать правопорядок на них будут сотрудники Росгвардии.