Вопросы устройства детей в сад подняли родители в приемной Медведева

Специалисты департамента образования администрации Южно-Сахалинска провели тематический прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Участие в нем также приняла уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Любовь Устиновская. Большинство посетителей пришли с вопросами устройства детей в дошкольные учреждения, сообщили ТИА «Острова» в приемной.

Сегодня в Южно-Сахалинске свыше 300 детей в возрасте от 2 до 3 лет стоят в очереди на место в детском саду. Только в 12 учреждениях города созданы первые младшие группы, мест на всех не хватает. Например, 1 сентября 2018 года в детские сады пойдут ребята, рожденные и вставшие на очередь не позже 10 апреля 2016 года. Остальные получат места только в 2019 году.

- В последние годы наблюдается подъем рождаемости, поэтому и складывается такая ситуация, детские сады сегодня переукомплектованы, - рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования Южно-Сахалинска Оксана Успенская. – В течение последних двух лет мы решаем проблему. В частности, спортивные залы в нескольких учреждениях были переоборудованы под групповые ячейки. Строились детские сады, программа закончилась, но со следующего года эта работа должна быть возобновлена.

В первую очередь места в детских садах получают дети сотрудников силовых структур, врачей, педагогов, из многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, льготой может стать нахождение в трудной жизненной ситуации – например, низкие доходы у семьи или потеря кормильца. Такие случаи в департаменте образования рассматривают индивидуально после обращения.

Прошедший прием показал, что зачастую ребенок не получает место из-за того, что родители поздно подают заявление о постановке на очередь. А ведь именно от даты подачи заявления, а не рождения ребенка, зависит номер в очереди. Например, мама двоих детей переехала на Сахалин в 2016 году, через год после рождения старшего (в ноябре 2015 года) и только тогда встала на очередь в сад. Несмотря на то, что уже в этом году ребенок достигнет трехлетнего возраста, в сад она пойдет только в следующем, согласно общей очереди подачи заявлений. Специалисты департамента взяли вопрос на контроль и пообещали предоставить место раньше в случае его появления.

Еще одна женщина «опоздала» буквально на пару месяцев – родила ребенка в марте 2016 года, а на очередь встала в мае. По ее словам, она даже не знала, что нужно подавать заявление как можно скорее. Теперь ее дочь должна получить место только в следующем году. Правда, в ходе разговора выяснилось, что женщина разводится с мужем, после чего фактически станет малоимущей. Специалисты посоветовали обратиться в управление социальной защиты Южно-Сахалинска для получения справки о нахождении в трудной жизненной ситуации. Возможно, после этого вопрос удастся решить в индивидуальном порядке.

Еще один посетитель приема – мама троих детей, желающая перевести старшего, семиклассника, из одной школы в другую по месту жительства. О. Успенская с сожалением отметила, что именно в седьмых классах городских школ в этом году наблюдается настоящий бум – по 30-32 человека в каждом. При этом на очереди есть еще 15 семиклассников приезжих родителей, которые вообще пока не получили мест в образовательных учреждениях. Женщине посоветовали постоянно мониторить ситуацию в той школе, куда она хотела бы перевести ребенка, и при появлении свободного места сразу написать заявление. В департаменте образования также будут отслеживать ситуацию.