Областные власти выступают против установки РУЗов с изъятием в нерестовых реках Сахалина

Решения, принятые по инициативе правительства островного региона в 2017-2018 годах для сохранения популяции тихоокеанских лососей, положительно отразились на заполнении нерестилищ. Об этом заявил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Олега Кожемяко.

С начала лососевой путины сахалинские рыбаки уже добыли больше 52 тысяч тонн красной рыбы. Это более половины от рекомендованного наукой объема. Больше всего выловлено в Смирныховском районе – почти 12 тысяч тонн. На втором месте по добыче - Поронайский район, где выловлено свыше 10 тысяч тонн, на третьем – Курильский – без малого 10 тысяч тонн. Сахалинская область находится на втором месте по вылову тихоокеанских лососей после Камчатского края. При этом на восточном побережье освоение горбуши уже составило более 80 процентов. Поэтому принято решение об увеличении разрешенного вылова.

- В конце июля ТИНРО-Центр, исходя из результатов научной съемки в районе Курильских островов спрогнозировал увеличение подходов горбуши к Сахалину и Курилам в 2 раза – до 150 тысяч тонн, - сказал Андрей Горничных. – В связи с этим, а также с хорошими подходами рыбы к побережью, увеличен разрешенный вылов горбуши в Восточно-Сахалинской подзоне на 18 тысяч тонн, а в Северо-Курильской зоне - на 1 тысячу тонн.

Решения, касающиеся работы рыбодобывающих предприятий во время путины принимает областная комиссия по регулированию анадромных видов рыб. В ее состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Сахалинской области, общественных объединений и объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), а также подведомственных Росрыболовству научных организаций.

Ранее в этом году комиссия рекомендовала установить 4 рыбоучетных заграждения с правом изъятия на реках Рейдовая, Курилка, Долинка и Куйбышевка.

Все реки, кроме Долинки, расположены на острове Итуруп. Интенсивные подходы горбуши там, по мнению ученых, могут привести к ухудшению условий естественного воспроизводства в связи с переполнением нерестилищ (замору) рыбы. Поэтому решением комиссии предприятиям разрешен ее лов. Что касается реки Долинка, которая находится на острове Сахалин, то областное правительство высказалось против изъятия рыбы, так как популяция лососевых еще не восстановлена.

По инициативе губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в текущем году был введен комплекс мер, который способствует сохранению запасов красной рыбы.

В частности, уменьшилась допустимая длина ставных неводов до 1,5 километров. Это позволило лососевым проходить даже в дни промысла: в ловушках нет рыбы, отмечаются ее массовые заходы в реки. Также введен запрет на использование сетей, что существенно уменьшило пресс в приустьевых зонах.

Как отметил глава региона, для сахалинских властей очень важна поддержка экологов и жителей по данной проблематике. Это влияет на решения, которые принимает комиссия по регулированию добычи тихоокеанских лососей, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.