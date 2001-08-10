Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан

Заседание правительства островного региона пршло в Южно-Сахалинске. Мероприятие было посвящено итогам реализации областной программы «Старшее поколение» и задачам по системной поддержке и повышению качества жизни пожилых граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В настоящее время на территории региона проживает более 160 тысяч пенсионеров. Половина из них – неработающие. Уже восемь лет поддержка пожилых островитян ведется в рамках региональной программы «Старшее поколение». Расходы на ее реализацию неуклонно растут. В 2011 году сумма составила 1,8 миллиарда рублей. В 2018-ом – выросла вдвое, до 3,6 миллиарда рублей. Сегодня в регионе действует более 60 мер социальной поддержки, рассчитанных на представителей старшего поколения.

- Созданная в области система помощи пожилым людям оперативно реагирует на вызовы времени и постоянно совершенствуется, - подчеркнул губернатор. - Повышаются размеры выплат, вводятся новые меры поддержки, упрощается процедура назначения.

С 2016 года в области действует важный для большей части представителей старшего поколения Закон «О детях войны». Большое значение имеют такие меры поддержки, как ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере от 5 до 50 тысяч рублей, бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, освобождение от взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В этом году увеличилась ежеквартальная выплата за стаж работы в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - с одной тысячи рублей до пяти тысяч.

В регионе также действует такая весомая мера поддержки, как единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан старшего поколения.

С января 2019 года возрастет количество пожилых островитян, которые смогут за счет средств областного бюджета получить путевки на санаторно-курортное лечение.

В 2018 году в регионе удалось полностью удовлетворить спрос на стационарное социальное обслуживание. В интернатах для престарелых и инвалидов созданы условия, приближенные к домашним. Здесь гражданам предоставляют полноценное и сбалансированное питание, медицинское обслуживание и интересный досуг. В ближайшие годы планируется возвести современные социальные объекты в Корсаковском, Тымовском, Углегорском, Ногликском городских округах. Строительство Дома ветеранов в Южно-Сахалинске уже ведется. Ввод объекта в действие запланирован на 2020 год.

- Эту работу будем продолжать, - заметил Олег Кожемяко. – В каждом муниципальном образовании или крупном городе должно появиться учреждение, где для пожилых граждан будут организован комфортный досуг, медицинское обслуживание.

Благодаря программе «Старшее поколение» в области внедрены и стабильно работают проекты «Мобильная бригада», «Социальный экипаж», «Телефон общения», «Санаторий на дому», ставшие привычными, узнаваемыми и пользующимися заслуженной популярностью.

- Перед нами стоит важная задача – популяризовать идею активного долголетия, - сказала министр социальной защиты Елена Касьянова. - Важно, чтобы граждане не просто жили дольше, а чтобы их жизнь была активной и насыщенной.

В муниципальных образованиях действуют объединения по интересам для пожилых людей. Главная их цель - раскрыть возможности личностного потенциала, самореализации. Способствовать активному долголетию призваны и меры, которые принимают областные органы исполнительной власти, ведающие вопросами здравоохранения, спорта и физической культуры. В частности, с 2014 года для пожилых островитян организована регулярная диспансеризация, в том числе и на дому, бесплатное зубопротезирование. Пенсионеров обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами.

- Вскоре мы создадим в областных учреждениях здравоохранения пять гериатрических кабинетов для оказания первичной медицинской помощи представителям старшего поколения, - рассказала Марина Гулевич, исполняющая обязанности министра здравоохранения Сахалинской области.

Островные пенсионеры охотно участвуют в массовых соревнованиях, таких как «Лыжня России», Всероссийский Олимпийский День. В Южно-Сахалинске для пожилых граждан организованы регулярные занятия по плаванию, пулевой стрельбе, фитнессу, танцам, скандинавской ходьбе, лыжным гонкам, шахматам. Однако в других муниципалитетах эта работа ведется с отставанием. Поэтому губернатор поручил руководителю спортивного ведомства при вместе с главами районов программу привлечения к здоровому и активному образу жизни представителей старшего поколения. Она должна предусматривать использование потенциала спортивных сооружений, которые в большинстве своем пустуют днем.

- Пожилые люди должны знать, что в определенные часы их ждут для тренировок в тех или иных спортивных залах или комплексах, где с ними в рамках грантовых проектов будут работать квалифицированные специалисты, - определил задачу губернатор.

По мнению Олега Кожемяко, к пропаганде активного долголетия должны подключиться и островные медики. Губернатор подчеркнул - одним из критериев оценки эффективности работы руководителей ведомств и глав муниципальных образований станет вовлеченность пожилых граждан в занятия физкультурой, здоровый образ жизни.