Летать эконом-классом предложили сахалинским чиновникам

Члены Общественной палаты Сахалинской области одобрили инициативу региональных общественных организаций сократить число государственных служащих, имеющих право на перелеты в бизнес-классе. Это предложение поддержал глава островного региона Олег Кожемяко.

Сегодня областной закон «О порядке возмещения и нормах расходов на служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, должности государственной гражданской службы Сахалинской области» предусматривает компенсацию расходов на проезд к месту командировки и обратно воздушным транспортом по билету бизнес-класса.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, общественники предложили сократить число чиновников, имеющих право летать за бюджетные средства с особым комфортом.

– Мы понимаем, что есть государственные служащие, главы министерств и ведомств, чья работа связана с частыми командировками. Иногда происходит так, что им необходимо в срочном порядке приобретать билеты по более высокой стоимости, так как эконом-класс заполняется за несколько месяцев до выполнения рейса, – сказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

По мнению директора государственно-правого департамента правительства Сахалинской области Михаила Грищука, ситуации, о которых говорят общественники, в действующем региональном законодательстве недостаточно четко регламентируются и уже давно назрела необходимость внесения соответствующих изменений. Эту позицию разделяет и глава островного региона, отмечая, что сегодня вопрос взят под контроль.

– В областную Думу направлены соответствующие предложения от правительства Сахалинской области и, если они будут приняты, появится постановление губернатора. Сокращение расходов на служебные поездки – эффективный инструмент экономии бюджетных средств. У чиновников, деятельность которых не связана с постоянными командировками, необходимость в перелетах бизнес-классом отсутствует, - сказал Олег Кожемяко.