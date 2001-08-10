В Аниве обсудили меры по улучшению инвестиционного климата района

В островном регионе продолжается внедрение практики выездных заседаний регионального совета по инвестиционной деятельности. Представители региональных и муниципальных органов власти и общественности, бизнесмены собрались в Аниве. Цель мероприятия - обсудить меры по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В Анивском городском округе реализуются сельскохозяйственные проекты территории опережающего социально-экономического развития «Южная», ведутся работы по газификации, развивается сельское хозяйство, продолжается модернизация и создание новых производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий. Как доложил глава муниципального образования Артем Лазарев, сегодня анивский малый и средний бизнес - это 800 предприятий и предпринимателей, 3 миллиарда рублей годового оборота и более 1500 рабочих мест. Одно из основных направлений поддержки инвестиционных проектов в районе - развитие инженерной инфраструктуры. Например, газификация села Петропавловского привела к созданию здесь новых производств: цехов по переработке сельскохозяйственной и пищевой продукции, розливу напитков.

- Сегодня на территории округа реализуются два крупнейших инвестиционных проекта: расширение свиноводческого комплекса до 62000 голов в селе Таранай и строительство животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада с заводом по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки в селе Троицком, - сказал Артем Лазарев. - Планируются и другие. Это цех по изготовлению салатов из овощей, а также выпуску замороженных полуфабрикатов.

Будет развиваться и проект в сфере агротуризма в селе Мицулевка, связанный с разведением пятнистых оленей, завозом новых животных, в частности, яков. До конца года завершится монтаж цеха по переработке местной растениеводческой продукции. Всего будет привлечено 150 миллионов рублей частных инвестиций, создано 39 рабочих мест.

Участники регионального инвестиционного совета отметили, что районные власти, заботясь о привлечении инвестиций, должны более активно использовать природно-климатические преимущества территории. Морское побережье в Анивском районе – любимое место пляжного отдыха тысяч жителей юга Сахалина. Однако состояние туристической инфраструктуры оставляет желать лучшего.

- Вы должны разработать единую концепцию развития пляжей, включающую создание дорог и стоянок, санитарно-бытовых условий для отдыхающих, - поставил задачу перед руководством муниципалитета Олег Кожемяко. – Зимой в окрестностях села Троицкого существуют отличные возможности для катания на беговых лыжах. Здесь следует создавать прокат инвентаря, открывать кафе, оборудовать стоянки и подъезды. И такой подход к использованию сложившихся преимуществ территорий должны использовать руководители всех муниципальных образований.

Участники инвестиционного совета обсудили и одобрили разработанные в областном министерстве экономического развития новые меры поддержки для предпринимателей и инвесторов, реализующих проекты по созданию малотоннажных производств сжиженного природного газа (СПГ) и соответствующей инфраструктуры, по развитию туризма в рамках территории опережающего развития «Горный воздух» и на Курильских островах, а также по обращению с твердыми коммунальными отходами. Должны получить помощь региональных властей и начинания в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, иные обрабатывающие производства. Еще одна мера поддержки бизнеса, которая заработает в ближайшее время, - введение инвестиционного налогового вычета. Его применение выгодно компаниям, которые планируют капитальные вложения, отметил министр экономического развития Алексей Успенский. По его мнению, возможность в первую очередь воспользоваться инвестиционным вычетом должны получить предприятия пассажирского транспорта, пищевой и угольной промышленности.

Во время обсуждения вопроса об инвестиционных проектах, сопровождаемых по принципу «одного окна» и получивших государственную поддержку в 2018 году, было отмечено, что зачастую бизнес-планы, самостоятельно подготовленные островными предпринимателями, имеют низкое качество. А это затрудняет продвижение и реализацию вполне перспективных начинаний. Поэтому губернатор принял принципиальное решение – создать в регионе курсы для подготовки бизнесменов.