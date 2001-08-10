На Сахалине сформировали программу по созданию моста на материк

Накануне состоялась встреча губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. На совещании обсудили возможные источники финансирования масштабного инфраструктурного проекта, перешивка сахалинской колеи на общероссийский стандарт, синхронизация поставок современных пассажирских и грузовых вагонов для островной железной дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области..

Работы по переводу сахалинской железной дороги на общесетевой стандарт колеи 1520 мм стартовали в 2003 году. Уже реконструировано более 650 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году.

Сейчас ведется заключительный этап «перешивки» - современная рельсошпальная решетка укладывается на перегонах западного Сахалина между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. В последующие годы на широкую колею переведут железную дорогу на участках Арсентьевка-Христофоровка и Шахта – Холмск.

Это откроет широкие возможности для использования на Сахалине железнодорожной техники, повсеместно распространенной в России, создаст условия для активного обновления подвижного состава. В планах - приобретение комфортабельных пассажирских вагонов, локомотивов и грузовых составов нового поколения. Это позволит увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, и, как следствие, снизить нагрузку на автодороги области, повысить безопасность движения.

Переустройство стальной магистрали Сахалина входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. По поручению Президента Владимира Путина его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». Сейчас Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства по заказу компании проводит необходимые расчеты, рассматривая два варианта стройки – мост или тоннель. Осенью 2019 года результаты изысканий планируют представить в Правительство России. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

– Проект создания мостового перехода имеет исключительное значение для Сахалинской области. Повышение надежности транспортных связей региона с континентальной частью страны, устранение проблемы оторванности островной экономики от общероссийской, снижение транспортной составляющей в стоимости товаров - все это создаст условия для социально-экономического развития Сахалинской области и Дальнего Востока, улучшения качества жизни людей, - отметил по итогам состоявшейся встречи Олег Кожемяко.