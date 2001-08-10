На Сахалине сформировали программу по созданию моста на материк
Накануне состоялась встреча губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с генеральным директором, председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. На совещании обсудили возможные источники финансирования масштабного инфраструктурного проекта, перешивка сахалинской колеи на общероссийский стандарт, синхронизация поставок современных пассажирских и грузовых вагонов для островной железной дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области..
Работы по переводу сахалинской железной дороги на общесетевой стандарт колеи 1520 мм стартовали в 2003 году. Уже реконструировано более 650 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году.
Сейчас ведется заключительный этап «перешивки» - современная рельсошпальная решетка укладывается на перегонах западного Сахалина между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. В последующие годы на широкую колею переведут железную дорогу на участках Арсентьевка-Христофоровка и Шахта – Холмск.
Это откроет широкие возможности для использования на Сахалине железнодорожной техники, повсеместно распространенной в России, создаст условия для активного обновления подвижного состава. В планах - приобретение комфортабельных пассажирских вагонов, локомотивов и грузовых составов нового поколения. Это позволит увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, и, как следствие, снизить нагрузку на автодороги области, повысить безопасность движения.
Переустройство стальной магистрали Сахалина входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. По поручению Президента Владимира Путина его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». Сейчас Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства по заказу компании проводит необходимые расчеты, рассматривая два варианта стройки – мост или тоннель. Осенью 2019 года результаты изысканий планируют представить в Правительство России. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.
– Проект создания мостового перехода имеет исключительное значение для Сахалинской области. Повышение надежности транспортных связей региона с континентальной частью страны, устранение проблемы оторванности островной экономики от общероссийской, снижение транспортной составляющей в стоимости товаров - все это создаст условия для социально-экономического развития Сахалинской области и Дальнего Востока, улучшения качества жизни людей, - отметил по итогам состоявшейся встречи Олег Кожемяко.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
- 10:49 Сегодня На трассе «Южно-Сахалинск – Оха» сбили насмерть пешехода
- 10:52 Сегодня Южно-Сахалинск готовится отметить День города
13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:40 Сегодня Студенты Южно-Сахалинска присоединятся к масштабной всероссийской акции «Парад студенчества»
- 14:49 Сегодня Сахалинцы выберут спортсмена месяца
- 13:53 Сегодня В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
- 09:11 Сегодня На юге Сахалина появилась кролиководческая ферма
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?