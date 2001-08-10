8 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами

В 00:00 8 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 8 сентября – так называемый «день тишины». В этот день запрещена любая агитация. Также в единый день голосования, 9 сентября, агитировать будет запрещено, сообщили ТИА «Острова» в региональном избиркоме.

Члены избирательной комиссии Сахалинской области, территориальных избирательных комиссий будут внимательно следить за соблюдением законодательства и контролировать запрет на проведение агитации. Информацию о поступивших нарушениях будут сообщать в правоохранительные органы.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации за сутки до дня голосования начинается «день тишины», когда запрещается любая агитация, чтобы избиратели смогли всю полученную информацию осознать, сделать свой выбор. Выборы должны быть честными и чистыми. Мы надеемся на честность кандидатов, законный подход всех участников избирательного процесса к проведению выборов. Нарушений избирательного законодательства, которые могли бы каким-то образом повлиять на волеизъявление избирателей на территории Сахалинской области, быть не должно. Допущенные нарушения будут пресечены строжайшим образом», – отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

«Мы внимательно следим за недопустимостью использования «черного пиара». Сегодня в одном из муниципальных образований Сахалинской области такой случай выявлен. Председатель ТИК четко и оперативно отреагировал на случившееся. Представление уже направлено в органы внутренних дел для установления и привлечения виновных к ответственности» - сказала Виктория Черкасова.

Кандидаты в депутаты могут публиковать и распространять агитационные материалы до дня тишины. В субботу и в день выборов нельзя разносить агитационные листовки, устанавливать новые плакаты и баннеры. Агитационный плакат может быть сохранён на прежнем месте, если он уже был установлен до дня тишины. Но в радиусе 50 метров от участковых избирательных комиссий или помещений для голосования не должно быть никаких баннеров, плакатов или листовок – их ликвидируют независимо от того, когда они были размещены. 8 и 9 сентября кандидатам запрещено и встречаться с избирателями и выступать в СМИ. Также недопустимо проведение политически направленных мероприятий, митингов.

Участковые избирательные комиссии в тех муниципалитетах Сахалинской области, где проводятся муниципальные выборы, готовы к работе. В день голосования 9 сентября участки будут работать с 8:00 до 20:00. Месторасположение своего участка можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Найди свой избирательный участок» на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.

Любой гражданин, заметивший нарушение, вправе обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию или в органы внутренних дел.