Максим Козлов избран депутатом областной думы Сахалина

Новым депутатом Сахалинской областной думы избран Максим Козлов. Он набрал наибольшее число голосов на дополнительных выборах, прошедших накануне. Козлов сменил на этом месте ушедшего из парламента Сергея Подоляна.

Сейчас Подолян, выигравший выборы как самовыдвиженец, работает в Москве в должности заместителя губернатора Сахалинской области. Максим Козлов также шел в думу без официальной поддержки одной из партий.

Округ №9 включает в себя Корсаковский, Курильский и Южно-Курильский районы. В нем около 30 тысяч избирателей. На выборы 9 сентября пришли чуть больше 25% избирателей. В итоге Козлов набрал 3 346 голосов, Оксана Суханова (КПРФ) – 1 821 голос, Александр Воропай (ЛДПР) – 860, Валерий Якубенко («Справедливая Россия») – 545, Дмитрий Зенкин («Коммунисты России») – 482.

В самом крупном районе, относящемся к округу – Корсаковском – Максим Козлов чуть не уступил первенство Оксане Сухановой. Он обошел ее буквально на три десятка голосов (1050 против 1017). Его позиции на Курилах оказались более сильными.

Максиму Козлову 42 года. Он руководит Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.