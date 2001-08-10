На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк

На Дальнем Востоке следует создать современный международный медицинский кластер для лечения жителей федерального округа. Такую инициативу выдвинул губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, выступая во Владивостоке на заседании Президиума Государственного совета. Мероприятие под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина было посвящено реализации задач, определённых майским Указом, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

Президент, открывая обсуждение, отметил ряд положительных результатов развития федерального округа в последнее время. Вместе с тем, сказал он, необходимо сделать все, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты и жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния. Важнейший приоритет – решение демографических проблем, стабилизация, а затем и рост численности населения.

- Людей не устраивают сегодняшние условия для жизни, - сказал Владимир Путин. - Дальний Восток по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока ещё много. Это низкая обеспеченность жильём, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и посёлков.

Президент обозначил ряд задач, связанных с перспективами экономики. По его мнению, необходимо развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле. Еще одна важнейшая задача - снижение смертности. Минздрав и Правительство получили задание - действовать более решительно и результативно, особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения жителей. Необходимо также добиться устойчивого естественного демографического прироста за счет специальных мер по поддержке рождаемости. Речь идёт о повышенных выплатах при рождении первенца, выделении средств при появлении второго ребёнка, а также о пониженной ставке ипотечного кредитования для семей с детьми.

Еще одна крайне важная и насущная для жителей Дальнего Востока задача – повышение транспортной доступности. Системный подход должен быть и в сфере регулирования важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду, обозначил Президент.

- Сахалинская область активно включилась в работу по исполнению Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», - сообщил в своем выступлении Олег Кожемяко. - В последние годы в регионе сложилась положительная демографическая тенденция, сократился отток населения, растет рождаемость и продолжительность жизни. Во многом это связано с введением пакета мер социальной поддержки различных категорий семей.

Каждая молодая семья на островах при рождении первенца получает единовременную денежную выплату. Беременным женщинам и детям до трех лет предоставляется ежемесячная выплата. Для семей, в которых четверо и более детей, предусмотрена социальная помощь на приобретение жилья. В результате на Сахалине и Курилах количество многодетных семей по сравнению с 2015 годом увеличилось на треть.

В островном регионе растет доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Сейчас она превышает 46 процентов. Мощным импульсом в развитии спорта на Сахалине станет проведение в феврале 2019 года первых международных зимних игр «Дети Азии».

Для решения жилищных вопросов островитян в регионе создано ипотечное агентство, разработаны программы кредитования для семей по ставкам от 0 до 7 процентов годовых.

- При рождении первого ребенка процент по ипотечному кредиту снижается с 7 до 3,5 процента, - сказал Олег Кожемяко. - При рождении второго и последующего ребенка - до нуля.

Сахалинский губернатор предложил создать на Дальнем Востоке современный международный медицинский кластер с самым лучшим оборудованием и высококлассными специалистами.

- Уверен, подобный центр, удобный для дальневосточников, был бы востребован, - сказал он.

По мнению Олега Кожемяко, улучшению демографической ситуации, оздоровлению граждан способствует обеспечение граждан качественными продуктами питания. Завершая свое выступление, губернатор затронул вопрос, который волнует всех жителей островного региона: о строительстве железнодорожного перехода между Сахалином и материком. По его мнению, реализация проекта положительно повлияет на качество жизни островитян, на социально-экономическое развитие Сахалина и Хабаровского края, откроет для страны выход к незамерзающим портам на востоке, ускорит социально-экономическое развитие.

В ходе дальнейшего обсуждения Президент поручил решить вопрос с федеральным финансированием строительства двух грузопассажирских судов для организации сообщения между Камчаткой и портами Сахалина, а также между Командорскими островами, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В своем выступлении на президиуме государственного совета по вопросу развития Дальнего Востока президент страны отдельно поблагодарил прежнюю команду Минвостокразвития во главе с Александром Галушкой за работу, проделанную по развитию дальневосточного региона. Так по итогам 2017 года иностранные инвестиции, пришедшие в макрорегион, составили 30 процентов от всех иностранных инвестиций в российскую экономику. Рост индекса инвестиций в основной капитал регионов ДВФО составил 17,1% (из них 9% – приходится на инвестиции резидентов дальневосточных территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток), в то время как общероссийский показатель составил 4,4%. Таким образом, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордного в современной истории значения – 1,2 трлн рублей. Кроме того, за прошлый год в регионе промышленное производство выросло на 2,2% (по России в целом – 1%), сельскохозяйственное производство выросло на 8,8% (по России в целом – на 2,4%), объёмы строительства выросли на 9,2% (по России в целом – снижение на 1,4%).

В период с 2013 по 2017 годы на Дальний Восток было привлечено 3,8 трлн рублей прямых инвестиций в почти 1,4 тысяч инвестпроектов. Большая работа министерства проведена на законодательном уровне. Принято 35 федеральных законов, 175 актов Правительства. Приняты и начали успешно реализовываться законы о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток.



Ранее Александр Галушка распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева был награжден медалью Петра Аркадьевича Столыпина I степени. Эта награда дается за заслуги перед государством в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства Российской Федерации.