В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства
В Камчатском крае сегодня Федеральная служба безопасности задержала регионального министра здравоохранения. По сообщению информационного агентства «Кам 24», в здании министерства здравоохранения и дома у министра проходят обыски.
Как сообщил источник в правоохранительных структурах региона, Татьяну Лемешко подозревают в коррупционных преступлениях. Так, предполагается, что руководимое ею ведомство осуществляло госзакупки по завышенным ценам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Татьяна Лемешко стала министром здравоохранения Камчатского края 10 лет назад, в 2008 году. До этого с 1998 года она была назначена на должность заместителя начальника управления здравоохранения Петропавловска-Камчатского, а в 2001 году стала начальником этого городского ведомства. После произошла реорганизация, был создан департамент социального развития, и Татьяна Владимировна была назначена заместителем руководителя.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
12:18 Сегодня В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства
10:01 Сегодня На заседании Президиума Госсовета обсудили мост Сахалин-материк
- 10:54 Сегодня Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
10:56 Сегодня На Сахалине обсудили деятельность островных казаков
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
17:33 5 Сентября В Сахалинской области устраняют последствия мощного тайфуна «Джеби»
15:41 5 Сентября В Сахалинской области оплатили почти 5 тысяч электронных больничных
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 15:37 Сегодня На Сахалине выявили несколько попыток незаконного вылова рыбы
- 14:33 Сегодня «Школа безопасности» нашла сахалинцев, заблудившихся в лесу
- 14:17 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал квалификационный турнир по теннису
- 13:50 Сегодня Юные островные футболисты заняли шестое место в финале всероссийских соревнований
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?