В Петропавловске-Камчатском сегодня задержали министра краевого правительства

В Камчатском крае сегодня Федеральная служба безопасности задержала регионального министра здравоохранения. По сообщению информационного агентства «Кам 24», в здании министерства здравоохранения и дома у министра проходят обыски.

Как сообщил источник в правоохранительных структурах региона, Татьяну Лемешко подозревают в коррупционных преступлениях. Так, предполагается, что руководимое ею ведомство осуществляло госзакупки по завышенным ценам. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Лемешко стала министром здравоохранения Камчатского края 10 лет назад, в 2008 году. До этого с 1998 года она была назначена на должность заместителя начальника управления здравоохранения Петропавловска-Камчатского, а в 2001 году стала начальником этого городского ведомства. После произошла реорганизация, был создан департамент социального развития, и Татьяна Владимировна была назначена заместителем руководителя.