Опыт Сахалинской области в вопросах демографии будет применять в других регионах
Соглашение о взаимодействии на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Сергей Ховрат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Стороны намерены сотрудничать по вопросам разработки, реализации и продвижения проектов, способствующих улучшению демографической ситуации, мониторинга и анализа демографических процессов на островах, популяризации здорового образа жизни.
По итогам прошлого года Сахалинская область добилась лучших в федеральном округе показателей в плане демографии. Благодаря региональным мерам поддержки семей с детьми, развитию здравоохранения на островах зафиксирован рост рождаемости и снижение смертности. Из других регионов страны в область прибыли несколько сотен востребованных специалистов.
- Агентство по развитию человеческого капитала намерено распространять наш опыт в других регионах, - сказала Вера Щербина. – Предполагается, что он поможет справиться с демографическими проблемами. Вместе с тем, по-прежнему наблюдается отток жителей с Сахалина и Курил. Чтобы решить эту проблему, мы хотим с помощью агентства освоить лучшие практики, выработанные в других субъектах Федерации и за рубежом.
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