До газификации котельных Тымовского района осталось два года

В Тымовском районе до 2020 года на газ переведут основные котельные. Об этом на встрече с председателем сахалинского правительства Верой Щербиной рассказал Сергей Лазарев, исполняющий обязанности главы муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

В районе сегодня активно реализуется программа по обеспечению жителей качественными услугами ЖКХ до 2020 года. В рамках нее предусмотрена газификация основных котельных, это позволит уйти от использования более дорогого твёрдого топлива и улучшить экологическую обстановку.

В течение двух лет, рассказал руководитель муниципалитета, предстоит газифицировать 6 котельных, уже подведены инженерные сети почти к большинству домохозяйств района – это около 20 километров сетей. В этом году продолжатся работы в селах Воскресеновка и Восход.

Сергей Лазарев приступил к исполнению обязанностей главы городского округа с 18 сентября 2018 года. Он является уроженцем Тымовского района. Имеет высшее экономическое образование. В течение 18 лет работал в налоговой инспекции, после чего перешел в департамент внутренней политики Сахалинской области. С начала августа текущего года занимал должность первого вице-мэра Тымовского городского округа.

- У муниципального образования сегодня существуют хорошие перспективы развития, - отметил руководитель местной администрации. – Реализуется ряд проектов в сельском хозяйстве, строительстве, сферах жилищно-коммунального хозяйства, спорта и культуры. Многие из них направлены на исполнение майских указов Президента, например, по обеспечению жителей комфортным жильем. В этом году завершается строительство 16-квартирного дома на улице Кировская в Тымовском. Они предназначены для различных категорий граждан, в том числе для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Весной уже сданы 3 дома по 24 квартиры в каждом – для работников бюджетной сферы. Они расположены на улице Юбилейной. Общая площадь новостроек в этом году составит около 7 тысяч квадратных метров.

Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед районными властями, – ликвидация второй смены в школах. Полностью решить ее к 2020 году смогут в селе Кировском, где запланировано строительство нового здания школы-детского сада. Подрядная организация определена, работы должны начаться уже в этом месяце.

Внимание районных властей, отметил Сергей Лазарев, будет также сосредоточено и на других социальных объектах. Так, в поселке Тымовском планируется возвести новый спортивный зал. Это позволит существенно увеличить число жителей района, регулярно занимающихся спортом. А в селе Чир-Унвд уже появилась спортивная площадка, и сейчас рассматривается возможность строительства этнокультурного центра.

Особое внимание в районе решено уделить инвестиционным проектам в сельском хозяйстве. Один из них – по строительству комплекса для крупного рогатого скота с дальнейшим производством и переработкой мяса - реализует совхоз «Южно-Сахалинский». Также идет сооружение 6 гектаров теплиц в селе Воскресеновка.

Ряд проектов реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, на данный момент проведены изыскания и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сетей водопровода в селе Славы общей протяженностью более 2,5 километра. Это позволит организовать централизованное водоснабжение жителей населенного пункта. Обеспечение водой будет улучшено еще в одном селе – Восход, где проложат 2 километра новых сетей.

В рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры будет проведена реконструкция дорожного полотна и тротуаров на улице Кировская в посёлке Тымовском. В планах также – ремонт на улице Харитонова.

По итогам состоявшейся встречи Вера Щербина дала положительную оценку планам руководства Тымовского округа и отметила, что региональные власти окажут поддержку местной администрации в решении ключевых вопросов жизнеобеспечения граждан.