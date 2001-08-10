В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Генеральный консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар посетил администрацию Южно-Сахалинска. В этой должности он работает с января 2018 года, Сахалинскую область посещает впервые.
Индийская делегация прибыла в островной регион, чтобы рассмотреть вопросы взаимодействия в нефтегазовой отрасли. Сейчас на шельфовых проектах Сахалина работает немало граждан Индии, функционируют предприятия с участием инвесторов из этой страны. Благодаря этим факторам, в областном центре образовалась небольшая индийская диаспора. Со своей стороны Субхам Кумар поблагодарил мэра Сергея Надсадина за гостеприимство и поддержку, которую администрация города оказывает гражданам Индии, проживающим и работающим в островном регионе, сообщили ТИА «Острвоа» в мэрии.
Помимо нефтегазового сектора, Индия сегодня заинтересована реализовывать совместные проекты и в других отраслях. Например, в области туризма. Генеральный консул рассказал, что сегодня граждане Индии во время путешествий в Россию посещают в основном Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города западной части России, а вот Дальний Восток, Сахалинская область для них - неизведанная территория. Которая, как было отмечено в ходе встречи, обладает большим туристическим потенциалом. В этой связи Сергей Надсадин предложил рассмотреть возможность создания комбинированных туров. К примеру, чтобы гости из Индии посещали не только Сахалин, но и Японию, например, Хоккайдо. Что касается россиян, в Индии для них существует возможность получения электронной визы (по прилету), благодаря чему возрос турпоток из России. Однако для сахалинцев это путешествие осложняется тем, что отсутствует удобный рейс — лететь приходится с одной или несколькими пересадками. Мэр Сергей Надсадин рассказал про опыт Вьетнама: после введения прямого чартерного рейса сахалинцы стали чаще посещать эту страну. Если проработать более удобный маршрут для островитян, которые собираются посетить Индию, то и турпоток возрастет.
В 2018 году Сахалинская область и восточный штат Индии Ассам установили побратимские отношения. Планируется выстроить научно-технические, торгово-экономические, социальные, научно-технические и культурные связи, проводить стажировки студентов, визиты различных делегаций. Сергей Надсадин предложил генеральному консулу Индии рассмотреть вопрос об установлении побратимских связей между Южно-Сахалинском и одним из городов Индии. Мэр подчеркнул, что это поможет выстроить культурные и экономические отношения и развить сотрудничество по ряду интересных направлений.
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