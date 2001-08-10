Александр Козлов: «Для власти и СМИ главное - услышать друг друга»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока принял участие в работе II очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортер», которая проходит в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минвостокразвития. В мероприятии принимают участие около 200 человек: журналисты дальневосточного округа, студенты журналистских факультетов, сотрудники пресс-служб. В рамках участия, Александр Козлов ответил на вопросы журналистов на расширенной пресс-конференции, а также поучаствовал в панельной дискуссии "СМИ и Власть - партнерство или противостояние". Спикерами на панельной дискуссии также выступили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, заместитель губернатора Сахалинской области Антон Волошко, заместитель шеф-редактора АО «КоммерсантЪ» Глеб Черкасов, директор ГТРК "Магадан" Яков Радченко.



Спикеры совместно с участниками "Медиашколы" обсудили роль СМИ в обществе: о том, помогают ли средства массовой информации в выстраивании диалога между властью и людьми или наоборот, создают лишние барьеры, а также о том, как «четвертая власть» влияет на жизнь общества на Дальнем Востоке.

"Считаю, что между властью и СМИ нет никакого противостояния. Потому что каждый: и власть, и СМИ делают свою работу. Причем ключевой потребитель этой работы – люди. Власть должна делать, чтобы людям было комфортно жить. СМИ – чтобы люди получали достоверную информацию. Мне кажется, в наших взаимоотношениях, главное – услышать друг друга. Не слышать, а именно УСЛЫШАТЬ. Если журналист поднял какую-то проблему, то чиновник должен её услышать и приложить максимум усилий для её решения. В свою очередь, журналист тоже должен услышать, что будет делаться, какие шаги предприниматься для её решения. А не так, как зачастую бывает. Журналисты «опускают» вводную часть по поводу, сколько это стоит, какие документы нужны, сколько времени потребуется, а пишут коротко: "чиновники проблему пока решить не могут". Прекрасно понимаю, что чем короче журналистский текст, тем он легче воспринимается. Но слово «пока» не могут расшифровать читатели; они не знают, что журналист в это слово вложил долгий разговор и перечень действий чиновника. Поэтому я и говорю, что ключевое в наших взаимоотношениях – это услышать друг друга", - озвучил свое мнение на панельной дискуссии Александр Козлов.

«Медиашкола» реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с февраля 2018 года. Подать заявку для участия в конкурсном отборе на бесплатное обучение в формате вебинаров и очных сессий могли молодые журналисты с опытом работы в редакциях ДФО не более трех лет, а также студенты последних курсов творческих вузов, имеющие публикации в СМИ и сотрудники пресс-служб государственных органов власти. Для журналистов и сотрудников пресс-служб, не зачисленных на постоянное обучение в Медиашколе, предоставляется возможность свободного посещения открытой части мероприятий. Первая сессия "Медиашколы" прошла во Владивостоке в начале июня.