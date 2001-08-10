Главой Сахалинской области может стать Сергей Надсадин

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области будет назначен 56-летний Сергей Надсадин. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на ASTV.RU. Сейчас Надсадин работает мэром областной столицы, Южно-Сахалинска.

Сергей Надсадин родился в 1962 году в Южно-Сахалинске. Получил образование в институте гражданской авиации в Киеве и до середины 1990-х годов работал в южно-сахалинском аэропорту. Затем ушел в бизнес, а в 2007 году стал первым вице-мэром администрации областного центра. С февраля 2014 года – исполняющий обязанности мэра, а с сентября 2014 года – мэр города Южно-Сахалинска. Женат, есть сын.

В своей должности Сергей Надсадин встречал как критику, так и одобрение. Так, в 2015 и 2017 годах полномочный представитель президента Юрий Трутнев во время визитов указывал на плохое состояние части районов Южно-Сахалинска и даже говорил о смене мэра в случае, если ситуация не изменится. К 2018 году его отношение к деятельности Надсадина поменялось, и полпред, напротив, выступил в его защиту в ответ на критику.