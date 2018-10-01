Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области

Экс-губернатор островного региона, ныне временно исполняющий обязанности главы Приморского края, выступил на рабочем совещании в Южно-Сахалинске перед руководителями региональных органов власти, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Олег Кожемяко искренне поблагодарил всех, с кем работал на сахалинской земле.

- Три с половиной года назад область оказалась в эпицентре коррупционного скандала, который затронул значительную часть управленцев, представителей бизнес-структур, - сказал он. - Эта история нанесла тяжелый урон репутации Сахалинской области. Вместе мы преодолели этот кризис. Встречались с простыми людьми. Вникали в их нужды, чаяния, искореняли годами копившиеся социальные проблемы, решали жизненные вопросы, волнующие простых островитян. Разрабатывали и принимали законы, облегчающие жизнь сахалинцев и курильчан, граждан, которые больше всего нуждались в поддержке. Людей старшего поколения: ветеранов, детей войны, тех, кто долгие годы трудился на благо сахалинской земли, многодетных и молодых семей, семей с детьми-инвалидами. Поддерживали приезжающих специалистов: врачей, учителей.

Олег Кожемяко напомнил о развертывании масштабной программы строительства арендного жилья, благодаря которой многие работники бюджетной сферы, военные, представители важных для региона профессий на льготных условиях получили крышу над головой, о различных мерах социальной поддержки населения, введенных на островах, которые привели к улучшению демографической ситуации на островах.

- Самое главное - люди поверили нам, в нашу программу, увидели перспективу на Сахалине и Курилах – для себя и для своих детей, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Ощутили, что здесь на островах старшее поколение пользуется реальным уважением и поддержкой. Что создаются хорошие условия для учебы и разностороннего развития молодежи. Строятся новые детские сады, школы, спортивные объекты. Что здесь есть все возможности для того, чтобы получить качественное образование. Устроиться на интересную и высокооплачиваемую работу, получить жилье.

Сегодня Сахалинская область – это регион, где создаются самые современные животноводческие комплексы, где лучшие на Дальнем Востоке горнолыжные трассы и объекты туристической инфраструктуры. Новый облик обрели населенные пункты региона. Создан прочный фундамент для будущих достижений в строительстве школ, дорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения, спорта, культуры, в переселении граждан из аварийного жилья, констатировал бывший глава региона.

Олег Кожемяко признался, что не думал о смене места работы до определенного часа. Строил планы на будущее, на оставшийся до выборов период, чтобы завершить начатое и отчитаться перед людьми за проделанную работу. Но потребовалось принять сложное и трудное решение.

- Я оставляю островной регион с утвержденными программами, которые уже работают на благо людей, перспективными проектами «Корпорации развития Сахалинской области», - сказал Олег Кожемяко. - Думаю, что вы выберете достойного губернатора, который продолжит начатое. Сахалин и Курильские острова, люди, живущие здесь, навсегда останутся в моем сердце.