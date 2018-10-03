Сахалинские единороссы проконтролируют старт отопительного сезона
Президиум Сахалинского РО Партии принял решение о реализации проекта «Старт отопительного сезона» в Сахалинской области. Создана рабочая группа из представителей городских отделений партии: секретарей и депутатов, руководителей местных исполкомов.
В рамках проекта в Региональной общественной приемной Председателя Партии будет работать горячая линия, ее телефон – 89147644245. Сообщать можно о любых проблемах, связанных с пуском тепла в жилые дома и социальные учреждения (школы, детские сады, больницы) также по электронной почте op@sakhalin.er.ru и в группах Регионального отделения Партии в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте»,
Также запланированы выезды в проблемные территории членов рабочей группы, встречи с горожанами, контроль поступления ответов по обращениям, перерасчета сумм по коммунальным платежам, связанным с несвоевременным и не в полном объеме предоставлении услуг по отоплению и т.д.
Напомним, что старт отопительного сезона зависит от погодных условий: если в течение пять дней температура ниже плюс 8 градусов.
Предположительно, в Южно-Сахалинске тепло будут подключать начиная с 5 октября.
На сегодняшний день в столице области почти все учреждения и дома готовы к подаче тепла. Особое внимание уделяется подготовке жилого фонда.
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