«Единая Россия» предлагает сохранить федеральные субсидии на благоустройство небольших населенных пунктов

«Единая Россия» предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидий регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов (МКД), а также на благоустройство всех населенных пунктов где проживает от 1 тысячи человек. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы Партии, посвященном реализации партийных проектов и инициатив в рамках федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Турчак напомнил, что в региональные программы уже включено 212 тысяч дворов, из них на конец 2018 года будут благоустроены порядка 40 тысяч. «Как нам известно, из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более 1 тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники», – указал секретарь Генсовета Партии, подчеркнув, что муниципалитеты за счет своих средств обязательства исполнить не смогут ни по благоустройству дворов, ни общественных пространств, и ожидания огромного числа людей будут обмануты.

«В связи с этим Партия предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых территорий МКД, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более 1 тысячи человек», – сказал Турчак.

Он подчеркнул, что именно жители, а не чиновники в высоких кабинетах должны решать, какие объекты и на каких территориях должны появляться.

Комментируя изменения в правила по субсидиям регионам на благоустройство, Председатель Партии, глава Кабмина Дмитрий Медведев подчеркнул, что подобные изменения не должны отрезать малые населенные пункты. «Надо на это обратить внимание. Хотел бы, чтобы коллеги из Правительства этим занялись», – отметил Председатель Партии.

Также на заседании Программной комиссии было принято решение о продолжении работ по реконструкции спортивных залов сельских школ в рамках партпроекта «Детский спорт». Медведев также поручил возобновить с 2019 года строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов в вузах.

Еще одним важным вопросом, который обсудили на заседании, стала детализация направлений работы нового партийного проекта «Чистая страна». По словам Турчака, партпроект займется решением проблем, связанных с негативными последствиями разрастания мусорных свалок, отсутствием качественной питьевой воды, загрязнением воздуха выбросами промышленных предприятий.

Что касается бюджетных инициатив, то, по итогам заседания, Турчак призвал депутатов всех уровней от «Единой России» встречаться с людьми обсуждать планы. «Граждане безусловно должны иметь возможность влиять на формирование как федерального бюджета, так и региональных и местных бюджетов. Это значит, что депутаты от «Единой России» всех уровней должны «идти в народ», к своим избирателям, и обсуждать бюджетные планы», – заявил он.